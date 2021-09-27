Оккупанты начали масштабные учения десантников и артиллеристов в Крыму

В оккупированном Крыму начались масштабные учения десантных и артиллерийских войск с участием около 2 тысяч солдат и более 100 единиц боевой и специальной техники.

Источник: российское издание ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Детали: Отмечается, что учения пройдут в течение трех дней на полигоне Опук в восточной части оккупированного Крыма.

Учения начнутся с марш-броска подразделений к месту выполнения задач. Для этого используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", поступившие летом 2021 года в соединение.

"Подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб", - рассказали в пресс-службе.

Десантники проведут тренировку организации маневренной обороны днем и ночью. А в заключительном этапе учения запланированы наступательные действия, наносящие урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30.

Отмечается, что учениях также задействуют различные виды оружия. В их числе автоматы АК-12, пулеметы "Печенег", гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Корд", реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", автоматический 30-мм гранатомет АГС-30, снайперское вооружение.