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У Києві за добу 5 смертей від COVID-19

Понеділок, 27 вересня 2021, 11:02
Фото kyivcity.gov.ua

За добу 26 вересня у столиці діагностували коронавірус 135 мешканцям, 5 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "135 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 5 летальних випадків від вірусу. Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (29), Оболонському (17), в Дарницькому та Святошинському (по 15)".

Деталі: Серед нових хворих за добу 73 жінки віком від 18 до 77 років, 44 чоловіки віком від 18 до 86 років, 10 дівчаток від 2 до 17 років і 8 хлопчиків від 1 до 17 років.

14 людей госпіталізували.

Загалом з початку пандемії у столиці уже 232 856 випадків коронавірусу, 5 374 хворих померли, подолали вірус 219 958 осіб, з них 36 за минулу добу. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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