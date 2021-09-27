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В Киеве за сутки 5 смертей от COVID-19

Понедельник, 27 сентября 2021, 11:02
В Киеве за сутки 5 смертей от COVID-19
Фото kyivcity.gov.ua

За сутки 26 сентября в столице диагностировали коронавирус 135 жителям, 5 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "135 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 5 летальных случаев от вируса. Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (29), Оболонском (17), в Дарницком и Святошинском (по 15)".

Детали: Среди новых больных за сутки 73 женщины в возрасте от 18 до 77 лет, 44 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет, 10 девочек от 2 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 до 17 лет.

14 человек госпитализировали.

Всего с начала пандемии в столице уже 232 856 случаев коронавируса, 5 374 больных умерли, преодолели вирус 219 958 человек, из них 36 за прошедшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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