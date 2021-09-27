На Криті стався 6-бальний землетрус

На грецькому острові Крит вранці 27 вересня стався землетрус, його сила складала близько 6 балів за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Землетрус почався о 09:17. За описом свідків, він тривав кілька хвилин і був відчутний по всій території острова.

За першими оцінками Інституту геодинаміки, сила землетрусу становила 5,8 бала, епіцентр знаходився за 78 кілометрів від столиці Іракліона.

Інформація про руйнування тільки починає надходити, про жертви і постраждалих наразі невідомо. Вже очевидно, що пошкоджено чимало фасадів будівель, повідомляють про значні руйнування церкви в Руссохорії, ближче до центру острова.

Перед цим останній сильний землетрус стався на материковій частині Греції 3 березня, а в червні - в районі островів Додеканес на південному сході Егейського моря.