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На Крите произошло шестибалльное землетрясение

Понедельник, 27 сентября 2021, 11:08
На Крите произошло шестибалльное землетрясение

На греческом острове Крит утром 27 сентября произошел землетрясение, его сила составляла около 6 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Землетрясение началось в 9:17. По описанию свидетелей, оно длилось несколько минут и ощущалось по всей территории острова. 

 

По первым оценкам Института геодинамики, сила землетрясения составила 5,8 балла, эпицентр находился в 78 километрах от столицы Ираклиона.

Информация о разрушениях только начинает поступать, о жертвах и пострадавших пока неизвестно. Уже очевидно, что повреждено немало фасадов зданий, сообщают о значительных разрушениях церкви в Руссохории, ближе к центру острова.

Перед этим последнее сильное землетрясение произошло на материковой части Греции 3 марта, а в июне - в районе островов Додеканес на юго-востоке Эгейского моря.

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