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У РФ заявили, що затримали 5 неонацистів з портретами Бандери

Понеділок, 27 вересня 2021, 11:40
У РФ заявили, що затримали 5 неонацистів з портретами Бандери

Російські співробітники ФСБ заявили, що затримали 5 членів неонацистського угруповання, які нібито готували теракт у будівлі правоохоронної служби.

Джерело: ФСБ РФ, російський Інтерфакс

Дослівно: "В результаті проведених заходів затримано 5 мешканців м.Уфи 2001-2003 років народження - учасників неонацистського угруповання, які здійснювали підготовку терористичного акту з використанням саморобних вибухових речовин і вибухових пристроїв".

Деталі: За адресами проживання хлопців і в обладнаному в покинутій будові схованці вилучили: "готове до застосування СВП, саморобну вибухову речовину і компоненти для його синтезу, 9 одиниць холодної зброї, інструкції з виготовлення вибухових пристроїв, а також портрети ватажків Третього Рейху, націоналіста С.Бандери і націоналістичну атрибутику".

Затриманих взяли під варту.

У СК додали, що 19-річний підозрюваний залучив 4 місцевих жителів до незаконної діяльності.

Повідомляється, що він поширював ідеї неонацизму, навчав їх правилам поводження зі зброєю, навичкам виготовлення саморобних вибухових сумішей і речовин, вони вивчали літературу по тактиці бойових дій і проводили інші навчальні плани для підготовки до терористичної діяльності.

У російському відомстві додали, що підозрюваний виготовив саморобний вибуховий пристрій.

СК Росії порушила кримінальні справи за ч.1 ст. 30, ч.1ст. 205 КК Росії ("Приготування до терористичного акту"), 205.3 КК Росії ("Проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності"), 223-1 КК Росії ("Незаконне виготовлення вибухових речовин або вибухових пристроїв").

Українська правда

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Теми: Росія
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