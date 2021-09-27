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В РФ заявили, что задержали 5 неонацистов с портретами Бандеры

Понедельник, 27 сентября 2021, 11:40

Российские сотрудники ФСБ заявили, что задержали 5 членов неонацистской группировки, которые якобы готовили теракт в здании правоохранительной службы.

Источник: ФСБ РФ, российский Интерфакс

Дословно: "В результате проведенных мероприятий задержаны 5 жителей г. Уфы 2001-2003 годов рождения - участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Детали: По адресам проживания парней и в оборудованном в заброшенном строении тайнике изъяты: "готовое к применению СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста С.Бандеры и националистическая атрибутика".

Задержанных заключили под стражу.

В СК добавили, что 19-летний подозреваемый вовлек 4 местных жителей в незаконную деятельность.

Сообщается, что он распространял идеи неонацизма, неоднократно обучал их правилам обращения с оружием, навыкам изготовления самодельных взрывчатых смесей и веществ, они изучали литературу по тактике боевых действий и проводили иные тренировочные мероприятия для подготовки к террористической деятельности.

В РФ добавили, что подозреваемый изготовил самодельное взрывное устройство.

СК России в отношении членов группировки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК России ("Приготовление к террористическому акту"), 205.3 УК России ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), 223.1 УК России ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Темы: Росcия


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