Суд арештував 12 російських літаків і 4 судна: літали і плавали в Крим

Суд наклав арешти на 12 літаків російської авіакомпанії та 4 судна за порушення правил міжнародних польотів та судноплавства на території окупованого Криму.

Джерело: сайт прокуратури Криму

Дослівно: "Накладено арешти на 12 літаків російського авіаперевізника, що перевозили пасажирів з/до закритого пункту пропуску "Сімферополь-авіа", та 4 судна, що заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова".

Деталі: Мова йде про пасажирські літаки марок "Boeing" та "Embraer".

Також слідство встановило, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства.

У прокуратурі зазначили, що в рамках згаданого провадження загалом наклали арешти на 236 повітряних суден та 55 морських суден, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого Криму.

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