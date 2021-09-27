Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арештував 12 російських літаків і 4 судна: літали і плавали в Крим

Понеділок, 27 вересня 2021, 11:39
Суд арештував 12 російських літаків і 4 судна: літали і плавали в Крим
Фото pnk.tv

Суд наклав арешти на 12 літаків російської авіакомпанії та 4 судна за порушення правил міжнародних польотів та судноплавства на території окупованого Криму.

Джерело: сайт прокуратури Криму  

Дослівно: "Накладено арешти на 12 літаків російського авіаперевізника, що перевозили пасажирів з/до закритого пункту пропуску "Сімферополь-авіа", та 4 судна, що заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова".

Деталі: Мова йде про пасажирські літаки марок "Boeing" та "Embraer".

Також слідство встановило, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства.  

У прокуратурі зазначили, що в рамках згаданого провадження загалом наклали арешти на 236 повітряних суден та 55 морських суден, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого Криму.

Передісторія:

  • З липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів в окупованому Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.
  • Повідомляється, що за останні роки кількості іноземних суден, що заходять до закритих портів Криму, істотно зменшилась.
  • Порушують законодавство переважно судна під прапором Росії, інколи – Сирії, Єгипту, Лівану, тобто країн, з якими відсутня міжнародна співпраця на цьому напрямі.   

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: судРосіяКримкордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: