Суд арештував 12 російських літаків і 4 судна: літали і плавали в Крим
Суд наклав арешти на 12 літаків російської авіакомпанії та 4 судна за порушення правил міжнародних польотів та судноплавства на території окупованого Криму.
Джерело: сайт прокуратури Криму
Дослівно: "Накладено арешти на 12 літаків російського авіаперевізника, що перевозили пасажирів з/до закритого пункту пропуску "Сімферополь-авіа", та 4 судна, що заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова".
Деталі: Мова йде про пасажирські літаки марок "Boeing" та "Embraer".
Також слідство встановило, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства.
У прокуратурі зазначили, що в рамках згаданого провадження загалом наклали арешти на 236 повітряних суден та 55 морських суден, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого Криму.
Передісторія:
- З липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів в окупованому Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.
- Повідомляється, що за останні роки кількості іноземних суден, що заходять до закритих портів Криму, істотно зменшилась.
- Порушують законодавство переважно судна під прапором Росії, інколи – Сирії, Єгипту, Лівану, тобто країн, з якими відсутня міжнародна співпраця на цьому напрямі.