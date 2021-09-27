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Суд арештував 12 російських літаків і 4 судна: літали і плавали в Крим

Понеділок, 27 вересня 2021, 11:39
Фото pnk.tv

Суд наклав арешти на 12 літаків російської авіакомпанії та 4 судна за порушення правил міжнародних польотів та судноплавства на території окупованого Криму.

Джерело: сайт прокуратури Криму  

Дослівно: "Накладено арешти на 12 літаків російського авіаперевізника, що перевозили пасажирів з/до закритого пункту пропуску "Сімферополь-авіа", та 4 судна, що заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова".

Деталі: Мова йде про пасажирські літаки марок "Boeing" та "Embraer".

Також слідство встановило, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства.  

У прокуратурі зазначили, що в рамках згаданого провадження загалом наклали арешти на 236 повітряних суден та 55 морських суден, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого Криму.

Передісторія:

  • З липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів в окупованому Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.
  • Повідомляється, що за останні роки кількості іноземних суден, що заходять до закритих портів Криму, істотно зменшилась.
  • Порушують законодавство переважно судна під прапором Росії, інколи – Сирії, Єгипту, Лівану, тобто країн, з якими відсутня міжнародна співпраця на цьому напрямі.   

Українська правда
Теми: судРосіяКримкордон


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