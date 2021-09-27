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Суд арестовал 12 российских самолетов и 4 судна: летали и плавали в Крым

Понедельник, 27 сентября 2021, 11:39
Суд арестовал 12 российских самолетов и 4 судна: летали и плавали в Крым
Фото pnk.tv

Суд наложил арест на 12 самолетов российской авиакомпании и 4 судна за нарушение правил международных полетов и судоходства на территории оккупированного Крыма.

Источник: сайт прокуратуры Крыма

Дословно: "Наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, перевозивших пассажиров из/в закрытый пункт пропуска "Симферополь-авиа", и 4 судна, заходивших в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова".

Детали: Речь идет пассажирских самолетах марок "Boeing" и "Embraer".

Также следствие установило, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым в нарушение законодательства.

В прокуратуре отметили, что в рамках упомянутого производства в целом наложили аресты на 236 воздушных судов и 55 морских судов, осуществляющих регулярные пассажирские и другие перевозки в оккупированный Крым.

Предыстория:

  • С июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов в оккупированном Крыму, гавани полуострова закрыты для международного судоходства.
  • Сообщается, что за последние годы количество иностранных судов, заходящих в закрытые порты Крыма, существенно уменьшилось.
  • Нарушают законодательство преимущественно судна под флагом России, иногда – Сирии, Египта, Ливана, то есть стран, с которыми отсутствует международное сотрудничество в этом направлении.

Украинская правда
Темы: судРосcияКрымграница
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