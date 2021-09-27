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Мінфін замовив два електромобіля на 2,1 мільйона

Понеділок, 27 вересня 2021, 11:59
Мінфін замовив два електромобіля на 2,1 мільйона

Міністерство фінансів 21 вересня за результати тендеру замовило ТОВ "Автоберег" легкових автомобілів з електричним двигуном на загальну суму 2,09 мільйона гривень.

Джерело: "Прозорро", "Наші гроші"

Деталі: Фірма поставить два електрокари Hyundai Ioniq EV. Один у комплектації Premium коштує 900 тис грн., другий (у комплектації TOP) – 1,05 млн грн.

Обидва автомобіля матимуть запас ходу 311 км, подушки безпеки, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, задні паркувальні сенсори, а у Hyundai Ioniq TOP також буде шкірна оббивка сидінь, підігрів задніх сидінь, навігаційна мультимедійна система з кольоровим сенсорним 10,25″ LCD монітором (RDS-радіо, MP3, DAB), преміальна акустика INFINITY (підсилювач + 6 динаміків + центральний динамік + сабвуфер).

Також передбачена додаткова комплектація за 140 тисяч грн вогнегасник тощо), кабель для зарядки електромобіля.

Автомобіль Hyundai Ioniq Premium можна придбати за 982 тис грн, а Ioniq у комплектації TOP – 1,05 млн грн.

На торгах єдиним конкурентом переможця було ТОВ "Авторівер" Сергія Бєлого та Юрія Дев’яткіна, чия пропозиція була вищою і склала 2,10 млн грн. Саме такою була очікувана вартість. Фірми не торгувалися під час аукціону.

ТОВ "Автоберег", керівником і власником якого є киянин Олексій Кондрачук, – це дилер офіційного дистриб’ютора автомобілів цієї марки в Україну – ТОВ "Хюндай Мотор Україна" із групи "Богдан" експершого заступника секретаря РНБОУ Олега Гладковського. У 2009 році частку в компанії Гладковському продав Петро Порошенко, зазначає видання.

Раніше переможець вказував у держреєстрі номер телефону +38(067) 9150570. Цей номер також використовувало ТОВ "Український автомобільний холдинг", яке раніше належало Петру Порошенку. Сам Кондрачук працював у низці компаній із групи "Богдан": ТОВ "Український автомобільний холдинг", Товарна біржа Товарна біржа "Автоком" та Корпорація "Богдан".

Що передувало: Міністерство закордонних справ нещодавно теж купило електрокари – чотири електромобіля Nissan Leaf по 894 тис грн.

Теми: Мінфін
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