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Паніка на АЗС у Британії: для врегулювання кризи залучать армію

Понеділок, 27 вересня 2021, 12:15
Фото: PA Media

Уряд Великої Британії розглядає можливість використання армії для допомоги в поставках палива, оскільки деякі мережі заправок повідомляють, що до 90% їх АЗС вичерпали запаси.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

За даними видання, прем'єр-міністр Борис Джонсон вже сьогодні прийме рішення про використання армії. Військові водії, швидше за все, будуть водити цистерни з бензином з терміналів на АЗС протягом декількох днів.

Цей крок був зроблений після того, як Джонсон оголосив, що 5000 іноземних водіїв вантажівок будуть допущені в країну в спробі скоротити затримки з поставками на заправні станції.

Кілька днів поспіль на АЗС спостерігаються великі черги і панічне скуповування пального. Проблема виникла через нестачу водіїв, які б доставляли пальне з великих терміналів. 

Високопоставлені джерела в уряді повідомили, що на видачу віз іноземним водіям може знадобитися два тижні. Деякі члени кабінету міністрів стурбовані тим, що через брак водіїв вантажних автомобілів у всій Європі їх приїде менше, ніж необхідно.

Асоціація роздрібних торговців бензином (PRA), яка представляє більшість бензозаправних станцій у Британії, підрахувала, що від 50 до 90 відсотків з них порожні.

PRA повідомила, що до 90% заправних станцій, які вона представляє, або близько 5500, заявили про те, що у них повністю закінчилося паливо. У Британії близько 8000 автозаправних станцій, а це означає, що більша частина з них незабаром будуть порожні. Деякі АЗС повідомили про 500-відсоткове збільшення попиту.

В уряді кажуть, що немає ніяких проблем з паливом, питання тільки в тому, щоб доставити його на заправки.

Напередодні уряд Британії призупинив дію закону про конкуренцію, що має сприяти розв'язання проблеми з нестачею пального на АЗС. Такий крок має допомогти компаніями обмінюватися інформацією і надавати пріоритет тим частинам країни, де дефіцит найбільший. 

Теми: Велика Британіябензинармія


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