Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Паника на АЗС в Британии: для урегулирования кризиса привлекут армию

Понедельник, 27 сентября 2021, 12:15
Фото: PA Media

Правительство Великобритании рассматривает возможность использования армии для помощи в поставках топлива, поскольку некоторые сети заправок сообщают, что до 90% их АЗС исчерпали запасы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

По данным издания, премьер-министр Борис Джонсон уже сегодня примет решение об использовании армии. Военные водители, скорее всего, будут водить цистерны с бензином с терминалов на АЗС в течение нескольких дней.

Этот шаг был сделан после того, как Джонсон объявил, что 5000 иностранных водителей грузовиков будут допущены в страну в попытке сократить задержки с поставками на заправочные станции.

Несколько дней подряд на АЗС наблюдаются большие очереди и паническая скупка горючего. Проблема возникла из-за нехватки водителей, которые доставляли топливо с крупных терминалов.

Высокопоставленные источники в правительстве сообщили, что на выдачу виз иностранным водителям может понадобиться две недели. Некоторые члены кабинета министров обеспокоены тем, что из-за нехватки водителей грузовых автомобилей во всей Европе их приедет меньше, чем необходимо.

Ассоциация розничных торговцев бензином (PRA), которая представляет большинство бензозаправочных станций в Великобритании, подсчитала, что от 50 до 90 процентов из них пусты.

PRA сообщила, что до 90% заправочных станций, которые она представляет, или около 5500, заявили о том, что в них полностью закончилось топливо. В Британии около 8000 автозаправочных станций, а это значит, что большая часть из них вскоре будут пустые. Некоторые АЗС сообщили о 500-процентном увеличении спроса.

В правительстве говорят, что нет никаких проблем с топливом, вопрос только в том, чтобы доставить его на заправки.

Накануне правительство Великобритании приостановил действие закона о конкуренции, что должно способствовать решению проблемы с нехваткой горючего на АЗС. Такой шаг должен помочь компаниями обмениваться информацией и предоставлять приоритет тем частям страны, где дефицит наибольший.

Темы: Великобританиябензинармия
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоПритула подтвердил намерения создать свою партию

фото, видеоСиловики остановили "распродажу" арсенала военной части в Николаеве

фотоУ Зеленского вслед за 1 млрд деревьев хотят 10 тысяч новых спортплощадок

фотоНАБУ и САП проводят обыски у окружения "слуги" Куницкого в Харькове – источники

В Украине презентовали мобильное приложение "еСуд"

Визит Зеленского, сессии, награждение лучших "слуг" - что ждет нардепов в Трускавце

Все новости...
Великобритания
Выполнение закона об олигархах должно быть аполитичным - посол Британии
Зеленский и Джонсон в США поговорили о Донбассе и "Северном потоке-2"
Посол Великобритании ожидает скорейшего расследования обстрела авто Шефира
Последние новости
20:42
Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро
20:28
Дания расширит запрет на разведение норок еще на год
20:07
видеоПритула подтвердил намерения создать свою партию
19:48
Налоговая зафиксировала снижение количества крупных налогоплательщиков
19:30
На Донбассе 7 нарушений "тишины", в ВСУ двое раненых
19:04
Фильм УП "Надо еще выжить" покажут на международном кинофестивале в Харькове
19:03
фото, видеоСиловики остановили "распродажу" арсенала военной части в Николаеве
18:56
Лукашенко согласился провести референдум по смертной казни
18:54
Украине нужно построить 240 новых судов – Укроборонпром
18:48
В воскресенье на Донбассе погиб боец из Харьковской области
Все новости...