Вулкан на Канарах припинив вивергати лаву

Вулкан Кумбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма припинив вивергати лаву, а також викидати дим і попіл.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Тремор, енергетичний слід виверження, фактично знизився до тижневого мінімуму протягом ранку понеділка, що в цілому може означати як те, що магма зустрічає менший опір на своєму шляху до поверхні, так і те, що новий вулкан викидає менше речовин.

"В останні години на Ла-Пальмі активність помітно знизилася. Необхідно дуже уважно стежити за його розвитком, тому що ситуація може швидко змінитися", - сказав представник Мадридського інституту наук про Землю.

Швидкість викинутої лави сповільнилася в останні години, але вона вже знаходиться на відстані 1,6 км від узбережжя, і очікується, що може досягти моря.

Це загрожує викидом токсичних газів, про що були попереджені жителі навколишніх регіонів. Потік лави вкрив вже 206 гектарів території, а попіл від виверження - понад 1300 гектарів.

Аеропорт Ла-Пальми на вихідних призупиняв роботу через посилення виверження вулкана.