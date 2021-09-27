Вулкан на Канарах прекратил извергать лаву

Вулкан Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма прекратил извергать лаву, а также выбрасывать дым и пепел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Тремор, энергетический след извержения, фактически снизился до недельного минимума на протяжении утра понедельника, что в целом может означать как то, что магма встречает меньшее сопротивление при движении к поверхности, так и то, что новый вулкан выбрасывает меньше веществ.

"В последние часы на Ла-Пальме активность заметно снизилась. Необходимо очень внимательно следить за его развитием, потому что ситуация может быстро измениться", - сказал представитель Мадридского института наук о Земле.

Скорость выброшенной лавы замедлилась в последние часы, но она уже находится на расстоянии 1,6 км от побережья, и ожидается, что может достичь моря.

Это грозит выбросом токсичных газов, о чем были предупреждены жители окрестных регионов. Поток лавы покрыл уже 206 гектаров территории, а пепел от извержения - более 1300 гектаров.

Аэропорт Ла-Пальмы на выходных приостанавливал работу из-за усиления извержения вулкана.