Лукашенко заявив, що з Путіним проти України вживатимуть "якісь дії"

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з російським лідером Володимиром Путіним вживати відносно України "якісь дії" у відповідь на нібито розгортання там американських військових баз США.

Джерело: прес-служба Лукашенка з посиланням на доповідь керівництва силового блоку Білорусі про обстановку на держкордоні від 27 вересня

Пряма мова Лукашенка: "Ситуація в суміжних державах для нас несприятлива. Більше того, керівництво цих країн взяло курс на конфронтацію з Білоруссю... У нас дуже серйозні проблеми. Проблеми, пов'язані з обороною...

Найсумніше - це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Ми бачимо, що вони творять. Мало того, що туди побігли наші втікачі, - там створюються навчально-тренувальні табори в усе більшій кількості, де навчають цілеспрямовано (і не тільки втікачів) роботі по Білорусі, як кажуть спецслужби...

Особлива увага до української ділянки - що ми там будемо робити. Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази Сполучені Штати створюють на Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати...

Ми з президентом Росії (Володимиром Путіним - УП) проводили і проводимо консультації з цього питання і домовилися, що там треба вживати якісь дії. В іншому випадку ми завтра будемо мати прямо на кордоні Білорусі та Росії неприйнятну для нас ситуацію. Аж до розміщення ракет відповідної дальності. Ми на це не підписувалися і допустити цього не можемо".

Деталі: Лукашенко стверджує також, що "вже навіть самі українські прикордонники" виявляють схованки зі зброєю біля кордону з Білоруссю і це підозріло. "Ми бачимо ознаки непристойних дій у відношенні Білорусі", - зазначив він.

У цілому Лукашенко звинуватив Захід у розгортанні гібридної війни проти Росії і Білорусі.

Лукашенко накинувся і на Польщу. Заявив, що там теж розгортають військові корпуси США біля кордонів Білорусі. "Ясно, що таке Польща в ЄС. Під парасолькою американців перебуває. Вони проблем доставляють Євросоюзу не менше, ніж нам поляки, керівництво Польщі. І вони тиснуть на Європейський Союз, заявляючи про те, що ми вибудовуємо якусь гібридну атаку проти Європейського Союзу", - наголосив він.