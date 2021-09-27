Лукашенко заявил, что с Путиным против Украины предпримут "какие-то действия"

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным предпринимать в отношении Украины "какие-то действия" в ответ на якобы разворачивание там американских военных баз США.

Источник: пресс-служба Лукашенко со ссылкой на доклад руководства силового блока Беларуси об обстановке на госгранице от 27 сентября

Прямая речь Лукашенко: "Ситуация в сопредельных государствах для нас неблагоприятная. Более того, руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с Беларусью… У нас очень серьезные проблемы. Проблемы, связанные с обороной…

Самое печальное - это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, - там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно (и не только беглых) работе по Беларуси, как говорят спецслужбы…

Особое внимание украинскому участку - что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать…

Мы с президентом России (Владимиром Путиным - УП) проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем".

Детали: Лукашенко утверждает также, что "уже даже сами украинские пограничники" обнаруживают тайники с оружием у границы с Беларусью и это подозрительно. "Мы видим признаки неприличных действий в отношении Беларуси", - отметил он.

В целом Лукашенко обвинил Запад в развертывании гибридной войны против России и Беларуси.

Лукашенко набросился и на Польшу. Заявил, что там тоже разворачивают военные корпуса США у границ Беларуси. "Ясно, что такое Польша в ЕС. Под зонтиком американцев находится. Они проблем доставляют Евросоюзу не меньше, чем нам поляки, руководство Польши. И они давят на Европейский Союз, заявляя о том, что мы выстраиваем какую-то гибридную атаку против Европейского Союза", - подчеркнул он.