Суцільний антициклон: до кінця тижня переважатиме суха та сонячна погода

Антициклон Liobа буде визначати найближчим часом погоду в Україні, тому до кінця тижня переважатиме сонячна та суха повітряна маса.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "Погода обіцяє бути малохмарною, з ранковими туманами, денним сонцем, холодними ночами та помірним теплом у денні години".

Деталі: У вівторок у більшості областей України переважатиме суха повітряна маса.

Залишки атмосферного фронту зумовлять у вівторок невеликі періодичні дощі на Полтавщині, Харківщині, Сумщині, а також якийсь дощ пройде в Чернівецькій області, південних районах Івано-Франківщини та Закарпаття.

Далі цього тижня синоптик прогнозує в Україні "суцільний антициклон", тобто, суху й сонячну погоду.

Найближчої ночі очікується +5+12 градусів, протягом дня в Україні потепліє до +10+16 градусів, на пару градусів буде тепліше в південній частині та на Закарпатті.

У Києві 28-го вересня й впродовж усього тижня переважатиме суха малохмарна погода - без дощів, із холодними ночами та помірно теплими днями.

Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +11+15 градусів.