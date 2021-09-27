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Сплошной антициклон: до конца недели будет преобладать сухая и солнечная погода

Понедельник, 27 сентября 2021, 13:25
Сплошной антициклон: до конца недели будет преобладать сухая и солнечная погода
фото: УП

Антициклон Liobа будет определять ближайшее время погоду в Украине, поэтому до конца недели будет преобладать солнечная и сухая воздушная масса.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "Погода обещает быть малооблачной, с утренними туманами, дневным солнцем, холодными ночами и умеренным теплом в дневные часы".

Детали: Во вторник в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса.

Остатки атмосферного фронта обусловят во вторник небольшие периодические дожди на Полтавщине, Харьковщине, Сумщине, а также дождь пройдет в Черновицкой области, южных районах Ивано-Франковской области и Закарпатья.

 

Далее на этой неделе синоптики прогнозируют в Украине "сплошной антициклон", то есть сухую и солнечную погоду.

Ближайшей ночью ожидается +5+12 градусов, в течение дня в Украине потеплеет до +10+16 градусов, на пару градусов будет теплее в южной части и на Закарпатье.

В Киеве 28-го сентября и в течение всей недели будет преобладать сухая малооблачная погода - без дождей, с холодными ночами и умеренно теплыми днями.

Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +11+15 градусов.

 

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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