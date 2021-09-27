Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ПАРЄ проведе термінові дебати щодо міграційної кризи на кордоні з Білоруссю

Понеділок, 27 вересня 2021, 14:01

Парламентська асамблея Ради Європи під час осінньої сесії проведе термінові дебати щодо міграційної кризи на кордонах з Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда", таке рішення було прийняте під час затвердження порядку денного сесії.

"Асамблея вирішила провести у четвер термінові дебати щодо ситуації в Афганістані, щодо посилення міграційного тиску на кордонах з Білоруссю та щодо нового проєкту протоколу до Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність", - йдеться у повідомленні ПАРЄ у Twitter.

Того ж дня ПАРЄ також проведе поточні дебати на тему "Західні Балкани між демократичними викликами та європейськими прагненнями: яка роль для Ради Європи?".

Нагадаємо, Європейська комісія закликала Варшаву дозволити співробітникам Frontex працювати на польсько-білоруському кордоні, де вже загинули чотири мігранти при спробі перетнути кордон ЄС.

Литва, Латвія та Польща з літа потерпають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та Африки. Вони вважають це гібридною агресією режиму Лукашенка і помстою за реакцію власну та ЄС на репресії у Білорусі. 

Польща і Литва почали споруджувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю.

Теми: БілорусьПАРЄкордон


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Візит Зеленського, сесії, нагородження найкращих "слуг" - що чекає нардепів у Трускавці

Усик планує поїхати в Крим з поясами

"Жахливі цифри": ОГП виплачує компенсації поновленим через суди прокурорам

Шевченко мріє повернутися в "Мілан"

Фірма заступника голови ОП заробила на вояжах Зеленського та форумі "Україна 30" – ЗМІ

Звільнення у Кабміні: кандидати на виліт змінились – джерела

Усі новини...
Білорусь
Путін вважає прихід НАТО в Україну перетином "червоних ліній" РФ
Тіло повішеного в Києві білоруса Шишова поховали майже через 2 місяці
Польща за добу зафіксувала 260 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі
Останні новини
17:02
НАБУ і САП проводять обшуки в оточення "слуги" Куницького в Харкові – джерела
16:51
У серпні реальна зарплата у річному вимірі зросла на 10,9% – Держстат
16:40
СБУ оголосила підозру ще трьом причетним до "партії Шарія"
16:40
Таліби заборонили жінкам ходити в Кабульський університет
16:36
МОЗ планує витратити на COVID-вакцини майже 8 мільярдів до 2024 року
16:32
В Україні презентували мобільний застосунок "єСуд"
16:19
Залізницею до Китаю: УЗ відправила перший експорт потягом
16:10
Щоб поважали: Макрон закликав Європу розвивати власну оборону
16:09
В Україні з'явився довідник, який вчить толерантності
15:56
Вслід за газом: ціни на вугілля на максимумі з 2008 року
Усі новини...