ПАРЄ проведе термінові дебати щодо міграційної кризи на кордоні з Білоруссю

Парламентська асамблея Ради Європи під час осінньої сесії проведе термінові дебати щодо міграційної кризи на кордонах з Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда", таке рішення було прийняте під час затвердження порядку денного сесії.

"Асамблея вирішила провести у четвер термінові дебати щодо ситуації в Афганістані, щодо посилення міграційного тиску на кордонах з Білоруссю та щодо нового проєкту протоколу до Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність", - йдеться у повідомленні ПАРЄ у Twitter.

Того ж дня ПАРЄ також проведе поточні дебати на тему "Західні Балкани між демократичними викликами та європейськими прагненнями: яка роль для Ради Європи?".

Нагадаємо, Європейська комісія закликала Варшаву дозволити співробітникам Frontex працювати на польсько-білоруському кордоні, де вже загинули чотири мігранти при спробі перетнути кордон ЄС.

