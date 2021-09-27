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ПАРЄ проведе термінові дебати щодо міграційної кризи на кордоні з Білоруссю

Понеділок, 27 вересня 2021, 14:01
ПАРЄ проведе термінові дебати щодо міграційної кризи на кордоні з Білоруссю

Парламентська асамблея Ради Європи під час осінньої сесії проведе термінові дебати щодо міграційної кризи на кордонах з Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда", таке рішення було прийняте під час затвердження порядку денного сесії.

"Асамблея вирішила провести у четвер термінові дебати щодо ситуації в Афганістані, щодо посилення міграційного тиску на кордонах з Білоруссю та щодо нового проєкту протоколу до Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність", - йдеться у повідомленні ПАРЄ у Twitter.

Того ж дня ПАРЄ також проведе поточні дебати на тему "Західні Балкани між демократичними викликами та європейськими прагненнями: яка роль для Ради Європи?".

Нагадаємо, Європейська комісія закликала Варшаву дозволити співробітникам Frontex працювати на польсько-білоруському кордоні, де вже загинули чотири мігранти при спробі перетнути кордон ЄС.

Литва, Латвія та Польща з літа потерпають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та Африки. Вони вважають це гібридною агресією режиму Лукашенка і помстою за реакцію власну та ЄС на репресії у Білорусі. 

Польща і Литва почали споруджувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьПАРЄкордон
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