ПАСЕ проведет срочные дебаты по миграционной кризиса на границе с Беларусью

Парламентская ассамблея Совета Европы во время осенней сессии проведет срочные дебаты по миграционному кризису на границах с Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда", такое решение было принято при утверждении повестки дня сессии.

"Ассамблея решила провести в четверг срочные дебаты по ситуации в Афганистане, по усилению миграционного давления на границах с Беларусью и по новому проекту протокола к Конвенции Совета Европы о киберпреступности", - говорится в сообщении ПАСЕ в Twitter.

В тот же день ПАСЕ также проведет текущие дебаты на тему "Западные Балканы между демократическими вызовами и европейскими устремлениями: какова роль для Совета Европы?".

Напомним, Европейская комиссия призвала Варшаву позволить сотрудникам Frontex работать на польско-белорусской границе, где уже погибли четыре мигранта при попытке пересечь границу ЕС.

Adopting its final agenda just now, the Assembly has decided to hold urgent debates on Thursday on the situation in #Afghanistan, on the increased migration pressure on the borders with #Belarus, and on a new draft protocol to the Council of Europe’s Cybercrime Convention.