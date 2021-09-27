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"ПВК Вагнера" відмовилась від бойовиків ОРДЛО для операції в Африці – BBC

Понеділок, 27 вересня 2021, 14:14
ПВК Вагнера відмовилась від бойовиків ОРДЛО для операції в Африці – BBC
Фото: Олександр Коц

Російська так звана Приватна військова компанія Вагнера набирає бойовиків для виконання місії в африканській країні Малі. При цьому українців, зокрема мешканців окупованих територій Криму і Донбасу, на це завдання не беруть.

Джерело: BBC News Україна

Деталі: Як повідомляє видання із посиланням на джерела серед самих "вагнерівців", не приймають в ПВК також громадян Грузії.

Вербування, зокрема, відбувається через пов'язані з ПВК пабліки в соцмережі "ВКонтакте". У всіх оголошеннях окремо уточнюється, що записатися у "вагнерівці" не зможуть ані мешканці окупованого Донбасу, ані жителі захопленого Росією Криму, і це викликає певне обурення у багатьох учасників бойових дій на сході України.

За інформацією ВВС, набір готових вирушити в Африку ПВК проводить ще з серпня на полігоні Молькіно в Краснодарському краї. Частина військових вже вирушила звідти до Малі.

Перші повідомлення про набір найманців в Африку стали з'являтися якраз у день візиту малійського міністра оборони в Москву.

Франція, Німеччина та Естонія, чиї миротворці зараз також перебувають у цій країні, заявили, що виведуть свої війська з Малі, якщо там буде російська "ПВК Вагнера".

Передісторія: Міжнародний миротворчий контингент перебуває в Малі вісім років - з того часу, як у 2013 році затвердили багатопрофільну комплексну місію ООН зі стабілізації в Малі (МІНУСМА). Це знадобилося після повалення у сусідній Лівії режиму Муамара Каддафі. Багато бійців його армії кинулися в сусідню країну, де приєдналися до боротьби малійських туарегів за незалежність. В результаті уряд Малі практично втратив контроль над північними районами країни - і саме туди ввели миротворців.

Появі російських найманців в Малі сприяє нестабільна політична ситуація в країні, де за останній рік сталися два військові перевороти, а також те, що у липні цього року президент Франції Еммануель Макрон анонсував закриття до кінця року частини військових баз в містах Кідаль, Тесалії і Томбукту.

Довідково: "ПВК Вагнера" - російська неофіційна приватна військова компанія, що сформувалася, як вважається, на початку війни на Донбасі і воювала проти української армії, зокрема під Луганськом та у Дебальцевому.

"Українська правда" у Threads

Теми: ВагнерОРДЛОРосіяАфрика
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