"ПВК Вагнера" отказалась от боевиков ОРДЛО для операции в Африке – BBC

Российская так называемая Частная военная компания Вагнера набирает боевиков для выполнения миссии в африканской стране Мали. При этом украинцев, в частности жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса, на это задание не берут.

Источник: BBC News Украина

Детали: Как сообщает издание со ссылкой на источники среди самых "вагнеровцов", не принимают в ПВК также граждан Грузии.

Вербовка, в частности, происходит из-за связанных с ПВК паблик в соцсети "ВКонтакте". Во всех объявлениях отдельно уточняется, что записаться в "вагнеровцы" не смогут ни жители оккупированного Донбасса, ни жители захваченного Россией Крыма, и это вызывает определенное возмущение у многих участников боевых действий на востоке Украины.

По информации ВВС, набор готовых отправиться в Африку ПВК проводит еще с августа на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Часть военных уже отправилась оттуда в Мали.

Первые сообщения о наборе наемников в Африку стали появляться как раз в день визита малийского министра обороны в Москву.

Франция, Германия и Эстония, чьи миротворцы сейчас также находятся в этой стране, заявили, что выведут свои войска из Мали, если там будет российская "ПГК Вагнера".

Предыстория: Международный миротворческий контингент находится в Мали восемь лет - с тех пор, как в 2013 году утвердили многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Это понадобилось после свержения в соседней Ливии режима Муамара Каддафи. Многие бойцы его армии бросились в соседнюю страну, где присоединились к борьбе малийских туарегов за независимость. В результате правительство Мали практически потеряло контроль над северными районами страны - и именно туда ввели миротворцев.

Появлению российских наемников в Мали способствует нестабильная политическая ситуация в стране, где за последний год произошли два военных переворота, а также то, что в июле этого года Франция анонсировала закрытие до конца года части военных баз в городах Кидаль, Тесалии и Томбукту.

Справка: "ЧВК Вагнера" ​​- российская неофициальная частная военная компания, которая сформировалась, как считается, в начале войны на Донбассе и воевала против украинской армии, в частности под Луганском и в Дебальцево.