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У Львові іспанець поселився у ТРЦ

Понеділок, 27 вересня 2021, 14:32
У Львові іспанець поселився у ТРЦ

У торгівельно-розважальному центрі Львова правоохоронці виявили іноземця, який поселився на території ТРЦ King Cross Leopolis.

Джерело: відділ комунікації поліції Львівської області, міграційна служба Львівської області

Дослівно: "Працівники міграційної служби Львівщини виявили громадянина Іспанії, який тривалий час проживав на території ТРЦ King Cross Leopolis".

Деталі: У 2021 року міграційна служба на Закарпатті вирішила видворити чоловіка в Іспанію, адже він прибув в Україну поза пунктом пропуску.

Проте іноземець замість Іспанії приїхав до Львова, де йому впав у вічі великий торговий центр, де він і вирішив поселитися.

Спочатку спальним місцем чоловіка був підземний паркінг, а пізніше він перемістився всередину приміщення.

Іноземця притягнули до адміністративної відповідальності згідно ч.1 ст.203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На нього наклали штраф, а також помістили до Волинського ПТПІ для встановлення особи та подальшого примусового повернення в країну походження.

Українська правда
Теми: Львів
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