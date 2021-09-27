У Львові іспанець поселився у ТРЦ

У торгівельно-розважальному центрі Львова правоохоронці виявили іноземця, який поселився на території ТРЦ King Cross Leopolis.

Джерело: відділ комунікації поліції Львівської області, міграційна служба Львівської області

Дослівно: "Працівники міграційної служби Львівщини виявили громадянина Іспанії, який тривалий час проживав на території ТРЦ King Cross Leopolis".

Деталі: У 2021 року міграційна служба на Закарпатті вирішила видворити чоловіка в Іспанію, адже він прибув в Україну поза пунктом пропуску.

Проте іноземець замість Іспанії приїхав до Львова, де йому впав у вічі великий торговий центр, де він і вирішив поселитися.

Спочатку спальним місцем чоловіка був підземний паркінг, а пізніше він перемістився всередину приміщення.

Іноземця притягнули до адміністративної відповідальності згідно ч.1 ст.203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На нього наклали штраф, а також помістили до Волинського ПТПІ для встановлення особи та подальшого примусового повернення в країну походження.