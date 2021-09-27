Во Львове испанец поселился в ТРЦ
В торгово-развлекательном центре Львова правоохранители обнаружили иностранца, который поселился на территории ТРЦ King Cross Leopolis.
Источник: отдел коммуникации полиции Львовской области, миграционная служба Львовской области
Дословно: "Работники миграционной службы Львовщины обнаружили гражданина Испании, который долгое время проживал на территории ТРЦ King Cross Leopolis".
Детали: В 2021 году миграционная служба на Закарпатье решила выдворить мужчину в Испанию, ведь он прибыл в Украину вне пункта пропуска.
Однако иностранец вместо Испании приехал во Львов, где ему бросился в глаза большой торговый центр, где он и решил поселиться.
Сначала спальным местом мужчины был подземный паркинг, а позже он переместился внутрь помещения.
Иностранца привлекли к административной ответственности согласно ч.1 ст.203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) кодекса Украины об админнарушениях.
На него наложили штраф, а также поместили в Волынский ПТПИ для установления личности и дальнейшего принудительного возвращения в страну происхождения.