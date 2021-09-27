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Во Львове испанец поселился в ТРЦ

Понедельник, 27 сентября 2021, 14:32
Во Львове испанец поселился в ТРЦ

В торгово-развлекательном центре Львова правоохранители обнаружили иностранца, который поселился на территории ТРЦ King Cross Leopolis.

Источник: отдел коммуникации полиции Львовской области, миграционная служба Львовской области

Дословно: "Работники миграционной службы Львовщины обнаружили гражданина Испании, который долгое время проживал на территории ТРЦ King Cross Leopolis".

Детали: В 2021 году миграционная служба на Закарпатье решила выдворить мужчину в Испанию, ведь он прибыл в Украину вне пункта пропуска.

Однако иностранец вместо Испании приехал во Львов, где ему бросился в глаза большой торговый центр, где он и решил поселиться.

Сначала спальным местом мужчины был подземный паркинг, а позже он переместился внутрь помещения.

Иностранца привлекли к административной ответственности согласно ч.1 ст.203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) кодекса Украины об админнарушениях.

На него наложили штраф, а также поместили в Волынский ПТПИ для установления личности и дальнейшего принудительного возвращения в страну происхождения.

Украинская правда
Темы: Львов
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