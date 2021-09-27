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Румунія ввела 14-денний карантин для невакцинованих українців

Понеділок, 27 вересня 2021, 15:45
Румунія ввела 14-денний карантин для невакцинованих українців
Фото з відкритих джерел

Румунія встановила 14-денний карантинний режим для більшості невакцинованих українців, які прибувають в країну.

Про це повідомило посольство України в Румунії, пише "Європейська правда".

Згідно з рішенням румунського уряду, для усіх іноземних громадян та осіб без громадянства, які прибувають до Румунії з третіх країн, крім ЄС, ЄЕП та Швейцарії, встановлюється карантинний режим за домашньою чи задекларованою адресою на 14 днів незалежно від того, в якій зоні за рівнем поширення COVID-19 розташована країна, з якої вони прибувають.

Вимога карантину не застосовується для осіб, вакцинованих визнаними в ЄС вакцинами, з сертифікатами, виданими Україною виключно відповідно до системи "Єдиний державний портал електронних послуг" (портал "Дія" та мобільні додатки), і у випадку, якщо пройшло 10 днів з моменту завершення повної схеми вакцинації до в’їзду в Румунію.

Також карантин не змушені відбувати особи, які залишаються на території Румунії на строк менше трьох днів, у виняткових випадках, що підтверджується документально, та які мають сертифікат про негативний результат тесту ПЛР-тесту на коронавірус.

Від карантину звільняються особи, які отримали позитивний тест на SARS-CoV-2 за останні 180 днів до в’їзду в країну та мають відповідний сертифікат, виданий Україною виключно відповідно до системи "Єдиний державний портал електронних послуг", для яких пройшло не менше 14 днів з дати підтвердження зараження до дати в’їзду в країну.

Виняток застосовується до дітей віком до шести років та деяких інших категорій населення.

"Українська правда" в Threads

Теми: РумуніякарантинCovid-2019коронавірусвакцинація
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