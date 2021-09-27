Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Румыния ввела 14-дневный карантин для невакцинированных украинцев

Понедельник, 27 сентября 2021, 15:45
Румыния ввела 14-дневный карантин для невакцинированных украинцев
Фото из открытых источников

Румыния установила 14-дневный карантинный режим для большинства вакцинированных украинцев, прибывающих в страну.

Об этом сообщило посольство Украины в Румынии, пишет "Европейская правда".

Согласно решению румынского правительства, для всех иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Румынию из третьих стран, кроме ЕС, ЕЭП и Швейцарии, устанавливается карантинный режим по домашнему или задекларированному адресу на 14 дней вне зависимости от того, в какой зоне по уровню распространения COVID-19 расположена страна, из которой они прибывают.

Требование карантина не применяется к лицам, вакцинированным признанными в ЕС вакцинами, с сертификатами, выданными Украиной исключительно в соответствии с системой "Единый государственный портал электронных услуг" (портал "Дия" и мобильные приложения), и в случае, если прошло 10 дней с момента завершения полной схемы вакцинации до въезда в Румынию.

Также карантин не должны отбывать лица, которые остаются на территории Румынии на срок менее трех дней, в исключительных случаях, что подтверждается документально, и которые имеют сертификат об отрицательном результате теста ПЦР-теста на коронавирус.

От карантина освобождаются лица, получившие положительный тест на SARS-CoV-2 за последние 180 дней до въезда в страну (и имеют соответствующий сертификат, выданный Украиной исключительно в соответствии с системой "Единый государственный портал электронных услуг"), для которых прошло не менее 14 дней с даты подтверждения заражения до даты въезда в страну.

Исключение составляют дети в возрасте до шести лет и некоторые другие категории населения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РумыниякарантинCovid-2019коронавирусвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Румыния
Румыния подтвердила, что станет местом для подготовки украинцев на F-16
Германия поддержит стремление Румынии присоединиться к Шенгену уже в этом году – Шольц
Румынию покинули 40 работников посольства РФ
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: