Зеленський подав у Раду законопроєкт про захист політв’язнів

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону про соціальний та правовий захист політв’язнів та членів їх родин.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "Цей документ покликаний створити законодавчі механізми для соціального та правового захисту осіб, які втратили свободу внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх родин".

Деталі: Йдеться про проєкт закону "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей".

Законопроект передбачає утворення комісії з питань встановлення факту позбавлення особи свободи внаслідок агресії проти України, а також визначає її повноваження.

Комісії надається право подання запитів з метою отримання, перевірки або уточнення інформації, необхідної для ухвалення обґрунтованого рішення зі вказаного питання.

Пропоновані зміни до КУпАП передбачають запровадження адмінвідповідальності за невиконання вимог комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України.