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Зеленский подал в Раду законопроект о защите политзаключенных

Понедельник, 27 сентября 2021, 15:48
Зеленский подал в Раду законопроект о защите политзаключенных

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о социальной и правовой защите политзаключенных и членов их семей.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Этот документ призван создать законодательные механизмы для социальной и правовой защиты лиц, утративших свободу в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей".

Детали: Речь идет о проекте закона "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей".

Законопроект предусматривает создание комиссии по вопросам установления факта лишения лица свободы в результате агрессии против Украины, а также определяет его полномочия.

Комиссии предоставляется право подачи запросов с целью получения, проверки или уточнения информации, необходимой для принятия обоснованного решения по указанному вопросу.

Предлагаемые изменения в КоАП предусматривают введение административной ответственности за невыполнение требований комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийВерховная Радаполитзаключенныезаконодательство
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