У центрі Києва на вихідних перекриють частину вулиць: для бігунів
2-3 жовтня у столиці перекриють рух транспорту на кількох центральних вулицях у зв’язку із проведенням забігу "Київ Нова пошта напівмарафон 2021".
Джерело: Київська міська державна адміністрація на своєму сайті
Деталі: За інформацією організаторів, рух перекриють 2 жовтня із 9:00 до 20:00 за маршрутом: вул. Хрещатик (від Майдану Незалежності до перехрестя з вулицею Прорізною), а також 3 жовтня - з 6:30 до 16:00 за маршрутом:
- вулиця Хрещатик, 36
- вулиця Хрещатик (від перехрестя з вулицею Городецького в сторону Бессарабської площі)
- вулиця Велика Васильківська (вiд Бессарабської площі до вулиці Жилянської)
- вулиця Саксаганського (від вулиці Шота Руставелі до проспекту Перемоги)
- проспект Перемоги (від вулиці Саксаганського до вулиці Чорновола)
- вулиця Жилянська (від вулиці Великої Васильківської до вулиці Шота Руставелі)
- вулиця Шота Руставелі
- вулиця Рогнідинська
- вулиця Еспланадна (від вулиці Рогнідинської до вулиці Басейної)
- вулиця Басейна (вiд вулиці Еспланадної до вулиці Хрещатик)
- Бессарабська площа
- вулиця Прорізна (від вулиці Хрещатик до вулиці Пушкінської)
- вулиця Пушкінська (від вулиці Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького)
- вулиця Богдана Хмельницького (від вулиці Пушкінської до вулиці Хрещатик).
Так, 2 жовтня в столиці відбудеться "Марафон для всіх", який має особливу мету: кожен охочий зможе подолати дистанцію в 1 кілометр за людину, що не може бігати через вік, хворобу чи інші обставини.
Цього року подія вперше відбудеться в офлайновому форматі. Бігуни вийдуть на дистанцію на вулиці Хрещатик, 24 о 15:00 із наліпками на формі, де будуть вказані імена тих, заради яких вони біжать.