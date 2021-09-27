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У центрі Києва на вихідних перекриють частину вулиць: для бігунів

Понеділок, 27 вересня 2021, 16:55
У центрі Києва на вихідних перекриють частину вулиць: для бігунів
Фото з відкритих джерел

2-3 жовтня у столиці перекриють рух транспорту на кількох центральних вулицях у зв’язку із проведенням забігу "Київ Нова пошта напівмарафон 2021".

Джерело: Київська міська державна адміністрація на своєму сайті

Деталі: За інформацією організаторів, рух перекриють 2 жовтня із 9:00 до 20:00 за маршрутом: вул. Хрещатик (від Майдану Незалежності до перехрестя з вулицею Прорізною), а також 3 жовтня - з 6:30 до 16:00 за маршрутом:

  • вулиця Хрещатик, 36
  • вулиця Хрещатик (від перехрестя з вулицею Городецького в сторону Бессарабської площі)
  • вулиця Велика Васильківська (вiд Бессарабської площі до вулиці Жилянської)
  • вулиця Саксаганського (від вулиці Шота Руставелі до проспекту Перемоги)
  • проспект Перемоги (від вулиці Саксаганського до вулиці Чорновола)
  • вулиця Жилянська (від вулиці Великої Васильківської до вулиці Шота Руставелі)
  • вулиця Шота Руставелі
  • вулиця Рогнідинська
  • вулиця Еспланадна (від вулиці Рогнідинської до вулиці Басейної)
  • вулиця Басейна (вiд вулиці Еспланадної до вулиці Хрещатик)
  • Бессарабська площа
  • вулиця Прорізна (від вулиці Хрещатик до вулиці Пушкінської)
  • вулиця Пушкінська (від вулиці Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького)
  • вулиця Богдана Хмельницького (від вулиці Пушкінської до вулиці Хрещатик).
 

Так, 2 жовтня в столиці відбудеться "Марафон для всіх", який має особливу мету: кожен охочий зможе подолати дистанцію в 1 кілометр за людину, що не може бігати через вік, хворобу чи інші обставини.

Цього року подія вперше відбудеться в офлайновому форматі. Бігуни вийдуть на дистанцію на вулиці Хрещатик, 24 о 15:00 із наліпками на формі, де будуть вказані імена тих, заради яких вони біжать.

Українська правда

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Теми: Київдорогитранспорт
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