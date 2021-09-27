У центрі Києва на вихідних перекриють частину вулиць: для бігунів

2-3 жовтня у столиці перекриють рух транспорту на кількох центральних вулицях у зв’язку із проведенням забігу "Київ Нова пошта напівмарафон 2021".

Джерело: Київська міська державна адміністрація на своєму сайті

Деталі: За інформацією організаторів, рух перекриють 2 жовтня із 9:00 до 20:00 за маршрутом: вул. Хрещатик (від Майдану Незалежності до перехрестя з вулицею Прорізною), а також 3 жовтня - з 6:30 до 16:00 за маршрутом:

вулиця Хрещатик, 36

вулиця Хрещатик (від перехрестя з вулицею Городецького в сторону Бессарабської площі)

вулиця Велика Васильківська (вiд Бессарабської площі до вулиці Жилянської)

вулиця Саксаганського (від вулиці Шота Руставелі до проспекту Перемоги)

проспект Перемоги (від вулиці Саксаганського до вулиці Чорновола)

вулиця Жилянська (від вулиці Великої Васильківської до вулиці Шота Руставелі)

вулиця Шота Руставелі

вулиця Рогнідинська

вулиця Еспланадна (від вулиці Рогнідинської до вулиці Басейної)

вулиця Басейна (вiд вулиці Еспланадної до вулиці Хрещатик)

Бессарабська площа

вулиця Прорізна (від вулиці Хрещатик до вулиці Пушкінської)

вулиця Пушкінська (від вулиці Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького)

вулиця Богдана Хмельницького (від вулиці Пушкінської до вулиці Хрещатик).

Так, 2 жовтня в столиці відбудеться "Марафон для всіх", який має особливу мету: кожен охочий зможе подолати дистанцію в 1 кілометр за людину, що не може бігати через вік, хворобу чи інші обставини.

Цього року подія вперше відбудеться в офлайновому форматі. Бігуни вийдуть на дистанцію на вулиці Хрещатик, 24 о 15:00 із наліпками на формі, де будуть вказані імена тих, заради яких вони біжать.