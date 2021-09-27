В центре Киева на выходных перекроют часть улиц: для бегунов

2-3 октября в столице перекроют движение транспорта на нескольких центральных улицах в связи с проведением забега "Киев Нова пошта полумарафон 2021".

Источник: Киевская городская государственная администрация на своем сайте

Детали: По информации организаторов, движение перекроют 2 октября с 9:00 до 20:00 по маршруту: ул. Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с улицей Прорезной), а также 3 октября - с 6:30 до 16:00 по маршруту:

улица Крещатик, 36

улица Крещатик (от перекрестка с улицей Городецкого в сторону Бессарабской площади)

улица Большая Васильковская (от Бессарабской площади до улицы Жилянской)

улица Саксаганского (от улицы Шота Руставели до проспекта Победы)

проспект Победы (от улицы Саксаганского до улицы Черновола)

улица Жилянская (от улицы Большой Васильковской до улицы Шота Руставели)

улица Шота Руставели

улица Рогнединская

улица Эспланадная (от улицы Рогнединской до улицы Бассейной)

улица Бассейная (от улицы Эспланадной до улицы Крещатик)

Бессарабская площадь

улица Прорезная (от улицы Крещатик до улицы Пушкинской)

улица Пушкинская (от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого)

улица Богдана Хмельницкого (от улицы Пушкинской до улицы Крещатик).

2 октября в столице состоится "Марафон для всех", который имеет особую цель: каждый желающий сможет преодолеть дистанцию ​​в 1 километр за человека, который не может бегать из-за возраста, болезни или иных обстоятельств.

В этом году событие впервые состоится в офлайновом формате. Бегуны выйдут на дистанцию ​​на улице Крещатик, 24 в 15:00 с наклейками на форме, где будут указаны имена тех, ради кого они бегут.