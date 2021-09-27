В центре Киева на выходных перекроют часть улиц: для бегунов
2-3 октября в столице перекроют движение транспорта на нескольких центральных улицах в связи с проведением забега "Киев Нова пошта полумарафон 2021".
Источник: Киевская городская государственная администрация на своем сайте
Детали: По информации организаторов, движение перекроют 2 октября с 9:00 до 20:00 по маршруту: ул. Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с улицей Прорезной), а также 3 октября - с 6:30 до 16:00 по маршруту:
- улица Крещатик, 36
- улица Крещатик (от перекрестка с улицей Городецкого в сторону Бессарабской площади)
- улица Большая Васильковская (от Бессарабской площади до улицы Жилянской)
- улица Саксаганского (от улицы Шота Руставели до проспекта Победы)
- проспект Победы (от улицы Саксаганского до улицы Черновола)
- улица Жилянская (от улицы Большой Васильковской до улицы Шота Руставели)
- улица Шота Руставели
- улица Рогнединская
- улица Эспланадная (от улицы Рогнединской до улицы Бассейной)
- улица Бассейная (от улицы Эспланадной до улицы Крещатик)
- Бессарабская площадь
- улица Прорезная (от улицы Крещатик до улицы Пушкинской)
- улица Пушкинская (от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого)
- улица Богдана Хмельницкого (от улицы Пушкинской до улицы Крещатик).
2 октября в столице состоится "Марафон для всех", который имеет особую цель: каждый желающий сможет преодолеть дистанцию в 1 километр за человека, который не может бегать из-за возраста, болезни или иных обстоятельств.
В этом году событие впервые состоится в офлайновом формате. Бегуны выйдут на дистанцию на улице Крещатик, 24 в 15:00 с наклейками на форме, где будут указаны имена тех, ради кого они бегут.