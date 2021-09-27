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В центре Киева на выходных перекроют часть улиц: для бегунов

Понедельник, 27 сентября 2021, 16:55
В центре Киева на выходных перекроют часть улиц: для бегунов
Фото из открытых источников

2-3 октября в столице перекроют движение транспорта на нескольких центральных улицах в связи с проведением забега "Киев Нова пошта полумарафон 2021".

Источник: Киевская городская государственная администрация на своем сайте

Детали: По информации организаторов, движение перекроют 2 октября с 9:00 до 20:00 по маршруту: ул. Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с улицей Прорезной), а также 3 октября - с 6:30 до 16:00 по маршруту:

  • улица Крещатик, 36
  • улица Крещатик (от перекрестка с улицей Городецкого в сторону Бессарабской площади)
  • улица Большая Васильковская (от Бессарабской площади до улицы Жилянской)
  • улица Саксаганского (от улицы Шота Руставели до проспекта Победы)
  • проспект Победы (от улицы Саксаганского до улицы Черновола)
  • улица Жилянская (от улицы Большой Васильковской до улицы Шота Руставели)
  • улица Шота Руставели
  • улица Рогнединская
  • улица Эспланадная (от улицы Рогнединской до улицы Бассейной)
  • улица Бассейная (от улицы Эспланадной до улицы Крещатик)
  • Бессарабская площадь
  • улица Прорезная (от улицы Крещатик до улицы Пушкинской)
  • улица Пушкинская (от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого)
  • улица Богдана Хмельницкого (от улицы Пушкинской до улицы Крещатик).
 

2 октября в столице состоится "Марафон для всех", который имеет особую цель: каждый желающий сможет преодолеть дистанцию ​​в 1 километр за человека, который не может бегать из-за возраста, болезни или иных обстоятельств.

В этом году событие впервые состоится в офлайновом формате. Бегуны выйдут на дистанцию ​​на улице Крещатик, 24 в 15:00 с наклейками на форме, где будут указаны имена тех, ради кого они бегут.

Украинская правда
Темы: Киевдорогитранспорт
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