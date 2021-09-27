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У центрі Києва через футбол можуть закрити метро

Понеділок, 27 вересня 2021, 17:49
У центрі Києва через футбол можуть закрити метро
Фото: Інформатор

У вівторок 28 вересня у зв’язку із проведенням на стадіоні "Олімпійський" футбольного матчу між донецьким "Шахтарем" та італійським "Інтером" можуть закривати на вхід станції метро "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

Джерело: Комунальне підприємство "Київський метрополітен" у Facebook

Деталі: Початок гри о 19:45.

Перед матчем можливе закриття на вхід тільки станції "Олімпійська", а після завершення - станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Дослівно: "Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності!"

Українська правда

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Теми: Київметрофутбол
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