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В центре Киева из-за футбола могут закрыть метро

Понедельник, 27 сентября 2021, 17:49
В центре Киева из-за футбола могут закрыть метро
Фото: Информатор

В вторник 28 сентября в связи с проведением на стадионе "Олимпийский" футбольного матча между донецким "Шахтером" и итальянским "Интером" могут закрывать на вход станции метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Источник: Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в Facebook

Детали: Начало игры в 19:45.

Перед матчем возможно закрытие на вход только станции "Олимпийская", а после завершения сразу трех станций - "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Дословно: "Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Приносим извинения за возможные неудобства!"

Украинская правда
Темы: Киевметрофутбол
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