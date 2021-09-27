Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні вперше розпочинають аудит військово-технічного співробітництва

Понеділок, 27 вересня 2021, 17:54
В Україні вперше розпочинають аудит військово-технічного співробітництва
на фото засідання РНБО

В Україні за ініціативи Ради національної безпеки й оборони вперше проведуть аудит стану військово-технічного співробітництва з іноземними державами.

Джерело: пресреліз РНБО

Деталі: Зазначається, що аудит проведуть "з метою покращення позицій України на світовому ринку озброєнь і зміцнення потенціалу держави у сфері ВТС".

Проаналізують ВТС за минулий трирічний період.

Під час проведення огляду будуть проаналізовані:

  • особливості та тенденції розвитку світового ринку озброєння, військової та спеціальної техніки;
  • ефективність здійснення ВТС України з іноземними державами, а також фактори, які впливають на зазначене співробітництво;
  • фінансові показники експорту озброєння та військової техніки до іноземних держав, результати діяльності органів державного управління, підприємств, установ і організацій промисловості та науки, а також забезпечення сектору безпеки і оборони;
  • потенціал та перспективні напрями розвитку ВТС України з іноземними державами.

На основі огляду розроблятиметься Стратегія військово-технічного співробітництва України на найближчі 5 років, яка буде подана на розгляд РНБО України.

РНБО вимагає щомісячного звіту щодо аудиту.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБОЗбройні силиМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
РНБО
Брокер mono invest Exante потрапив під санкції РНБО: інвесторам пропонують негайно закрити рахунки
За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
Останні новини
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: