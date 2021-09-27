В Україні вперше розпочинають аудит військово-технічного співробітництва

В Україні за ініціативи Ради національної безпеки й оборони вперше проведуть аудит стану військово-технічного співробітництва з іноземними державами.

Джерело: пресреліз РНБО

Деталі: Зазначається, що аудит проведуть "з метою покращення позицій України на світовому ринку озброєнь і зміцнення потенціалу держави у сфері ВТС".

Проаналізують ВТС за минулий трирічний період.

Під час проведення огляду будуть проаналізовані:

особливості та тенденції розвитку світового ринку озброєння, військової та спеціальної техніки;

ефективність здійснення ВТС України з іноземними державами, а також фактори, які впливають на зазначене співробітництво;

фінансові показники експорту озброєння та військової техніки до іноземних держав, результати діяльності органів державного управління, підприємств, установ і організацій промисловості та науки, а також забезпечення сектору безпеки і оборони;

потенціал та перспективні напрями розвитку ВТС України з іноземними державами.

На основі огляду розроблятиметься Стратегія військово-технічного співробітництва України на найближчі 5 років, яка буде подана на розгляд РНБО України.

РНБО вимагає щомісячного звіту щодо аудиту.