В Украине впервые начинают аудит военно-технического сотрудничества
Понедельник, 27 сентября 2021, 17:54
В Украине по инициативе Совета национальной безопасности и обороны впервые проведут аудит состояния военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.
Источник: пресс-релиз СНБО
Детали: Отмечается, что аудит проведут "с целью улучшения позиций Украины на мировом рынке вооружений и укрепления потенциала государства в сфере ВТС".
Проанализируют ВТС за прошедший трехлетний период.
Во время осмотра будут проанализированы:
- особенности и тенденции развития мирового рынка вооружения, военной и специальной техники;
- эффективность осуществления ВТС Украины с иностранными государствами, а также факторы, влияющие на указанное сотрудничество;
- финансовые показатели экспорта вооружения и военной техники в иностранные государства, результаты деятельности органов государственного управления, предприятий, учреждений и организаций промышленности и науки, а также обеспечение сектора безопасности и обороны;
- потенциал и перспективные направления развития ВТС Украины с иностранными государствами.
На основе обзора будет разрабатываться Стратегия военно-технического сотрудничества Украины на ближайшие 5 лет, которая будет представлена на рассмотрение СНБО Украины.
СНБО требует ежемесячного отчета по аудиту.
Украинская правда