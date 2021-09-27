В Украине впервые начинают аудит военно-технического сотрудничества

В Украине по инициативе Совета национальной безопасности и обороны впервые проведут аудит состояния военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Источник: пресс-релиз СНБО

Детали: Отмечается, что аудит проведут "с целью улучшения позиций Украины на мировом рынке вооружений и укрепления потенциала государства в сфере ВТС".

Проанализируют ВТС за прошедший трехлетний период.

Во время осмотра будут проанализированы:

особенности и тенденции развития мирового рынка вооружения, военной и специальной техники;

эффективность осуществления ВТС Украины с иностранными государствами, а также факторы, влияющие на указанное сотрудничество;

финансовые показатели экспорта вооружения и военной техники в иностранные государства, результаты деятельности органов государственного управления, предприятий, учреждений и организаций промышленности и науки, а также обеспечение сектора безопасности и обороны;

потенциал и перспективные направления развития ВТС Украины с иностранными государствами.

На основе обзора будет разрабатываться Стратегия военно-технического сотрудничества Украины на ближайшие 5 лет, которая будет представлена ​​на рассмотрение СНБО Украины.

СНБО требует ежемесячного отчета по аудиту.