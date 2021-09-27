Українські "Буки" обстріляли умовного ворога в небі
Понеділок, 27 вересня 2021, 18:22
Шепетівський зенітний ракетний полк повітряного командування ''Захід'' на навчаннях виконав бойові пуски ракет із ЗРК "Бук-М1" по безпілотникам, які імітували повітряні цілі противника.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Дослівно: "У рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2021" розрахунки "Бук-М1" Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування ''Захід'' виконали бойові пуски по цілях, роль яких виконували безпілотні літальні апарати ВР-3 "Рейс". Всі цілі знищено!"
Деталі: За даними Генштабу, таким чином військовослужбовці ЗСУ вдосконалюють свої навички та вміння щодо захисту держави від зовнішньої збройної агресії.
Українська правда