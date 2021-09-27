Українські "Буки" обстріляли умовного ворога в небі

Шепетівський зенітний ракетний полк повітряного командування ''Захід'' на навчаннях виконав бойові пуски ракет із ЗРК "Бук-М1" по безпілотникам, які імітували повітряні цілі противника.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2021" розрахунки "Бук-М1" Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування ''Захід'' виконали бойові пуски по цілях, роль яких виконували безпілотні літальні апарати ВР-3 "Рейс". Всі цілі знищено!"

Деталі: За даними Генштабу, таким чином військовослужбовці ЗСУ вдосконалюють свої навички та вміння щодо захисту держави від зовнішньої збройної агресії.

Фото: ЗСУ

Фото: ЗСУ

Фото: ЗСУ