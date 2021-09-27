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Українські "Буки" обстріляли умовного ворога в небі

Понеділок, 27 вересня 2021, 18:22
Українські Буки обстріляли умовного ворога в небі
Фото: ЗСУ

Шепетівський зенітний ракетний полк повітряного командування ''Захід'' на навчаннях виконав бойові пуски ракет із ЗРК "Бук-М1" по безпілотникам, які імітували повітряні цілі противника.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2021" розрахунки "Бук-М1" Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування ''Захід'' виконали бойові пуски по цілях, роль яких виконували безпілотні літальні апарати ВР-3 "Рейс". Всі цілі знищено!"

Деталі: За даними Генштабу, таким чином військовослужбовці ЗСУ вдосконалюють свої навички та вміння щодо захисту держави від зовнішньої збройної агресії.

 
Фото: ЗСУ
 
Фото: ЗСУ
 
Фото: ЗСУ
 
Фото: ЗСУ

Українська правда

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Теми: Збройні силиармія
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