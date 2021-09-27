Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українські "Буки" обстріляли умовного ворога в небі

Понеділок, 27 вересня 2021, 18:22
Фото: ЗСУ

Шепетівський зенітний ракетний полк повітряного командування ''Захід'' на навчаннях виконав бойові пуски ракет із ЗРК "Бук-М1" по безпілотникам, які імітували повітряні цілі противника.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2021" розрахунки "Бук-М1" Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування ''Захід'' виконали бойові пуски по цілях, роль яких виконували безпілотні літальні апарати ВР-3 "Рейс". Всі цілі знищено!"

Деталі: За даними Генштабу, таким чином військовослужбовці ЗСУ вдосконалюють свої навички та вміння щодо захисту держави від зовнішньої збройної агресії.

 
Фото: ЗСУ
 
Фото: ЗСУ
 
Фото: ЗСУ
 
Фото: ЗСУ

Українська правда
Теми: Збройні силиармія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПритула підтвердив наміри створити власну партію

фото, відеоСиловики зупинили "розпродаж" арсеналу військової частини у Миколаєві

фотоУ Зеленського слідом за 1 млрд дерев хочуть 10 тисяч нових спортмайданчиків

фотоНАБУ і САП проводять обшуки в оточення "слуги" Куницького в Харкові – джерела

В Україні презентували мобільний застосунок "єСуд"

Візит Зеленського, сесії, нагородження найкращих "слуг" - що чекає нардепів у Трускавці

Усі новини...
Збройні сили
В Україні вперше розпочинають аудит військово-технічного співробітництва
Головнокомандувач ЗСУ: Україна вже готова до вступу в НАТО
Ахілесова п'ята Зекоманди. Чи буде виконане оборонне замовлення-2021? 
Останні новини
20:28
Данія розширить заборону на розведення норок ще на рік
20:07
відеоПритула підтвердив наміри створити власну партію
19:48
Податкова зафіксувала зниження кількості великих платників податків
19:30
На Донбасі 7 порушень "тиші", у ЗСУ двоє поранених
19:04
Фільм УП "Треба ще вижити" покажуть на міжнародному кінофестивалі у Харкові
19:03
фото, відеоСиловики зупинили "розпродаж" арсеналу військової частини у Миколаєві
18:56
Лукашенко погодився провести референдум щодо смертної кари
18:54
Україні потрібно збудувати 240 нових суден – Укроборонпром
18:48
У неділю на Донбасі загинув боєць із Харківщини
18:40
Поліція Нідерландів затримала політика через ймовірний сценарій з убивства прем’єра
Усі новини...