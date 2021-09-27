Украинские "Буки" обстреляли условного врага в небе
Понедельник, 27 сентября 2021, 18:22
Шепетовский зенитный ракетный полк воздушного командования ''Запад'' на учениях выполнил боевые пуски ракет из ЗРК "Бук-М1" по беспилотникам, имитирующим воздушные цели противника.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Дословно: "В рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия-2021" расчеты "Бук-М1" Шепетовского зенитного ракетного полка воздушного командования ''Запад'' выполнили боевые пуски по целям, роль которых выполняли беспилотные летательные аппараты ВР-3 "Рейс". Все цели уничтожены!"
Детали: По данным Генштаба, таким образом военнослужащие ВСУ совершенствуют свои навыки и умения по защите государства от внешней вооруженной агрессии.
Украинская правда