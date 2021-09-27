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Украинские "Буки" обстреляли условного врага в небе

Понедельник, 27 сентября 2021, 18:22
Украинские Буки обстреляли условного врага в небе
Фото: ВСУ

Шепетовский зенитный ракетный полк воздушного командования ''Запад'' на учениях выполнил боевые пуски ракет из ЗРК "Бук-М1" по беспилотникам, имитирующим воздушные цели противника.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "В рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия-2021" расчеты "Бук-М1" Шепетовского зенитного ракетного полка воздушного командования ''Запад'' выполнили боевые пуски по целям, роль которых выполняли беспилотные летательные аппараты ВР-3 "Рейс". Все цели уничтожены!"

Детали: По данным Генштаба, таким образом военнослужащие ВСУ совершенствуют свои навыки и умения по защите государства от внешней вооруженной агрессии.

 
Фото: ВСУ
 
Фото: ВСУ
 
Фото: ВСУ
 
Фото: ВСУ

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силыармия
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