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Фінляндія заявила про активність російських спецслужб у країні

Понеділок, 27 вересня 2021, 18:42
Фото: Emil Lendof / The Daily Beast

Фінляндія і фіни регулярно стають об'єктами широкомасштабної нелегальної розвідувальної діяльності, зокрема, у сфері кібербезпеки Фінляндія цікавить Росію і Китай.

Про це йдеться в свіжому звіті Поліції безпеки Фінляндії SUPO, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Повідомляється, що розвідки іноземних держав виявляють інтерес до підготовки значущих політичних рішень. Також їх цікавлять відносини Фінляндії і НАТО, питання арктичних територій, а також навички і технології в області кібербезпеки.

За інформацією SUPO, рівень загрози кібершпигунства не знизиться протягом найближчих п'яти років.

"На ситуації позначається погіршення відносин між державами. У цих умовах особливо авторитарні держави відчувають необхідність в розвідувальній інформації. За нашими оцінками, в Фінляндії триває широкомасштабна діяльність іноземних розвідок. Фінляндія цікавить, головним чином, Китай і Росію. Невеликі країни теж ведуть розвідку, але їх діяльність сконцентрована, насамперед, на вихідцях з цих країн", - сказав начальник SUPO Антті Пелттарі.

Також в доповіді вказується, що загрозу для безпеки Фінляндії представляє кіберзлочинність.

 Через комп'ютерні мережі можна паралізувати, наприклад, роботу комунальних служб і лікарень.

Теми: ФінляндіяРосіяшпигунствоКитай


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