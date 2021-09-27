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Финляндия заявила об активности российских спецслужб в стране

Понедельник, 27 сентября 2021, 18:42
Финляндия заявила об активности российских спецслужб в стране
Фото: Emil Lendof / The Daily Beast

Финляндия и финны регулярно становятся объектами широкомасштабной нелегальной разведывательной деятельности, в частности, в сфере кибербезопасности Финляндия интересует Россию и Китай.

Об этом говорится в свежем отчете Полиции безопасности Финляндии SUPO, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Сообщается, что разведки иностранных государств проявляют интерес к подготовке значимых политических решений. Также их интересуют отношения Финляндии и НАТО, вопрос арктических территорий, а также навыки и технологии в области кибербезопасности.

По информации SUPO, уровень угрозы кибершпионажа не снизится в течение ближайших пяти лет.

"На ситуации сказывается ухудшение отношений между государствами. В этих условиях особенно авторитарные государства испытывают необходимость в разведывательной информации. По нашим оценкам, в Финляндии продолжается широкомасштабная деятельность иностранных разведок. Финляндия интересует, главным образом, Китай и Россию. Небольшие страны тоже ведут разведку, но их деятельность сконцентрирована прежде всего на выходцах из этих стран ", - сказал начальник SUPO Антти Пелттари.

Также в докладе указывается, что угрозу для безопасности Финляндии представляет киберпреступность.

 Через компьютерные сети можно парализовать, например, работу коммунальных служб и больниц.

Темы: ФинляндияРосcияшпионажКитай
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