Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Финляндия заявила об активности российских спецслужб в стране

Понедельник, 27 сентября 2021, 18:42
Фото: Emil Lendof / The Daily Beast

Финляндия и финны регулярно становятся объектами широкомасштабной нелегальной разведывательной деятельности, в частности, в сфере кибербезопасности Финляндия интересует Россию и Китай.

Об этом говорится в свежем отчете Полиции безопасности Финляндии SUPO, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Сообщается, что разведки иностранных государств проявляют интерес к подготовке значимых политических решений. Также их интересуют отношения Финляндии и НАТО, вопрос арктических территорий, а также навыки и технологии в области кибербезопасности.

По информации SUPO, уровень угрозы кибершпионажа не снизится в течение ближайших пяти лет.

"На ситуации сказывается ухудшение отношений между государствами. В этих условиях особенно авторитарные государства испытывают необходимость в разведывательной информации. По нашим оценкам, в Финляндии продолжается широкомасштабная деятельность иностранных разведок. Финляндия интересует, главным образом, Китай и Россию. Небольшие страны тоже ведут разведку, но их деятельность сконцентрирована прежде всего на выходцах из этих стран ", - сказал начальник SUPO Антти Пелттари.

Также в докладе указывается, что угрозу для безопасности Финляндии представляет киберпреступность.

 Через компьютерные сети можно парализовать, например, работу коммунальных служб и больниц.

Темы: ФинляндияРосcияшпионажКитай
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоПритула подтвердил намерения создать свою партию

фото, видеоСиловики остановили "распродажу" арсенала военной части в Николаеве

фотоУ Зеленского вслед за 1 млрд деревьев хотят 10 тысяч новых спортплощадок

фотоНАБУ и САП проводят обыски у окружения "слуги" Куницкого в Харькове – источники

В Украине презентовали мобильное приложение "еСуд"

Визит Зеленского, сессии, награждение лучших "слуг" - что ждет нардепов в Трускавце

Все новости...
Финляндия
Финляндия ослабит ограничения при уровне вакцинации 80% населения
Финляндия открыла границы для туристов из Украины
Финляндия с 26 июля откроется для вакцинированных украинцев
Последние новости
20:42
Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро
20:28
Дания расширит запрет на разведение норок еще на год
20:07
видеоПритула подтвердил намерения создать свою партию
19:48
Налоговая зафиксировала снижение количества крупных налогоплательщиков
19:30
На Донбассе 7 нарушений "тишины", в ВСУ двое раненых
19:04
Фильм УП "Надо еще выжить" покажут на международном кинофестивале в Харькове
19:03
фото, видеоСиловики остановили "распродажу" арсенала военной части в Николаеве
18:56
Лукашенко согласился провести референдум по смертной казни
18:54
Украине нужно построить 240 новых судов – Укроборонпром
18:48
В воскресенье на Донбассе погиб боец из Харьковской области
Все новости...