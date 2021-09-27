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Байден щепиться бустерною дозою вакцини в понеділок

Понеділок, 27 вересня 2021, 19:56
Байден щепиться бустерною дозою вакцини в понеділок

Президент США Джо Байден отримає третю дозу вакцини від коронавірусу в понеділок по обіді.

Про це повідомили у Білому домі, пише "Європейська правда".

"Президент виступить із заявою і отримає вакцину від COVID-19 відповідно до рекомендацій CDC і FDA", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Байден отримав свою першу дозу вакцини Pfizer/BioNTech в прямому ефірі в грудні минулого року та другу – в січні 2021 року.

24 вересня США почали робити бустерні щеплення вакциною виробництва компанії Pfizer/BionTech.

Байден закликав тих, хто має право на додаткову вакцинацію, отримати щеплення, і зазначив, що сам планує щепитися якомога швидше.

У вересні Байден оголосив про нові заходи щодо боротьби з COVID-19, які вимагають, щоб працівники великих компаній були вакциновані або проходили щотижневе тестування.

Заходи також включають мандат на вакцинування для мільйонів працівників федерального уряду і запроваджені через зростання кількості нових випадків захворювання у країні. 

Трохи більше 75% дорослих американців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденвакцинаціякоронавірусСША
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