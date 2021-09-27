Байден привьется бустерной дозой вакцины в понедельник
Президент США Джо Байден получит третью дозу вакцины от коронавируса в понедельник после обеда.
Об этом сообщили в Белом доме, пишет "Европейская правда".
"Президент выступит с заявлением и получит вакцину от COVID-19 в соответствии с рекомендациями CDC и FDA", - говорится в сообщении Белого дома.
Байден получил свою первую дозу вакцины Pfizer/BioNTech в прямом эфире в декабре прошлого года и вторую - в январе 2021 года.
24 сентября США начали делать бустерные прививки вакциной производства компаний Pfizer/BionTech.
Байден призвал тех, кто имеет право на дополнительную вакцинацию, получить прививку, и отметил, что сам планирует прививаться как можно быстрее.
В сентябре Байден объявил о новых мерах по борьбе с COVID-19, которые требуют, чтобы работники крупных компаний были вакцинированы или проходили еженедельное тестирование.
Мероприятия также включают мандат на вакцинацию для миллионов работников федерального правительства.
Не более 75% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19.