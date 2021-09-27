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СБУ разоблачила конструкторское бюро в Днепре, которое работало на Россию

Понедельник, 27 сентября 2021, 21:33

Служба безопасности Украины разоблачила большое конструкторское бюро в Днепре, которое тесно сотрудничало с оккупационными властями Крыма - они занимались модернизацией объектов энергетической инфраструктуры полуострова, формально прикрываясь аффилированными предприятиями с РФ.

Источник: СБУ

Детали: Это конструкторское бюро получало значительные контракты от правительства РФ, стоимость одного из них составила около 260 млн рублей ($3,5 млн).

Среди их проектов - выполнение конструкторских работ на объектах АО "КрымТЭЦ": "Симферопольской ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и ​​"ТЭЦ Сакских тепловых сетей".

Злоумышленники действовали не напрямую: чтобы обойти украинский закон и "не сотрудничать с оккупантами", они создали несколько компаний в РФ. Именно они и были формальным прикрытием этой деятельности: участвовали в тендерах; от их имени заключались соглашения по реконструкции энергетических объектов оккупированного полуострова.

Во время обысков изъяли документы, карточки российских банков, печати компаний в РФ.

 

Следователи завели дело по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

Сейчас планируется уведомление о подозрении, проводятся экспертизы.

 

Украинская правда
Темы: СБУДнепрРосcия
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