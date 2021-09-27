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ЄС вивчає можливість застосування третьої дози вакцини Moderna

Понеділок, 27 вересня 2021, 21:49

Регулятор ЄС заявив у понеділок, що оцінює, чи можна використовувати третю дозу вакцини від COVID-19 Moderna щонайменше через шість місяців після другої дози у людей старше 12 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Оцінка Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) відбувається після його заяви минулого тижня про намір на початку жовтня вирішити, чи схвалювати бустерну дозу для вакцини Pfizer-BioNTech.

Хоча європейська влада ще не схвалила будь-яких бустерних щеплень для вакцин проти коронавірусу, на відміну від США, зростання кількості випадків може спонукати її вжити додаткових запобіжних заходів.

"Хоча EMA та ECDC (Європейський центр профілактики та контролю захворювань) не вважають необхідним застосування додаткових доз вакцини проти COVID-19 у загальній популяції, EMA оцінює цю заявку, щоб переконатися у наявності доказів на підтримку додаткових доз, коли це виявиться необхідно ", - сказав регулятор ЄС.

Багато країн ЄС вирішили вводити бустерну дозу, попри більші юридичні ризики, оскільки немає офіційного схвалення від EMA.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСвакцинаціякоронавірус
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