ЕС изучает возможность применения третьей дозы вакцины Moderna

Регулятор ЕС заявил в понедельник, что оценивает, можно ли будет использовать третью дозу вакцины от COVID-19 Moderna минимум через шесть месяцев после второй дозы у людей старше 12 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Оценка Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) происходит после его заявления на прошлой неделе о намерении в начале октября решить, одобрять ли бустерную дозу для вакцины Pfizer-BioNTech.

Хотя европейские власти еще не одобрили любые бустерные прививки для вакцин против коронавируса, в отличие от США, рост числа случаев может побудить их принять дополнительные меры предосторожности.

"Хотя EMA и ECDC (Европейский центр профилактики и контроля заболеваний) не считают необходимым применение дополнительных доз вакцины против COVID-19 в общей популяции, EMA оценивает эту заявку, чтобы убедиться в наличии доказательств в поддержку дополнительных доз, когда это окажется необходимо", - сказал регулятор ЕС.

Многие страны ЕС решили вводить бустерные дозы, несмотря на большие юридические риски, поскольку нет официального одобрения от EMA.