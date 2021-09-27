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Зеленський розширив Національну інвестраду

Понеділок, 27 вересня 2021, 22:26

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 вересня, підписав указ, яким змінив склад Національної інвестиційної ради – до неї потрапили 7 людей, а вийшли четверо.

Джерело: указ №488/2021

Деталі: Згідно з указом, до ради увійшли:

  • Геннадій Газін - голова ради директорів "VEON Limited" (Королівство Нідерланди);
  • Іренеуш Дерек - головний представник Польської державної нафтогазової компанії "PGNiG S.A." в Україні (Республіка Польща);
  • Олександр Кубраков - міністр інфраструктури України
  • Олексій Любченко - перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки
  • Оділь Рено-Бассо - президент Європейського банку реконструкції та розвитку;
  • Юлія Свириденко - заступник керівника Офісу президента, заступник секретаря Ради
  • Тереза Червінська - віцепрезидент Європейського інвестиційного банку.

Цим же указом із ради вийшли ексміністри інфраструктури Владислав Криклій та економіки Ігор Петрашко, колишня заступниця глави ОПУ Юлія Ковалів та ексглава ЄБРР Сума Чакрабарті.

Українська правда
Теми: Зеленськийуказиінвестиції


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