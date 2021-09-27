Зеленський розширив Національну інвестраду

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 вересня, підписав указ, яким змінив склад Національної інвестиційної ради – до неї потрапили 7 людей, а вийшли четверо.

Джерело: указ №488/2021

Деталі: Згідно з указом, до ради увійшли:

Геннадій Газін - голова ради директорів "VEON Limited" (Королівство Нідерланди);

Іренеуш Дерек - головний представник Польської державної нафтогазової компанії "PGNiG S.A." в Україні (Республіка Польща);

Олександр Кубраков - міністр інфраструктури України

Олексій Любченко - перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки

Оділь Рено-Бассо - президент Європейського банку реконструкції та розвитку;

Юлія Свириденко - заступник керівника Офісу президента, заступник секретаря Ради

Тереза Червінська - віцепрезидент Європейського інвестиційного банку.

Цим же указом із ради вийшли ексміністри інфраструктури Владислав Криклій та економіки Ігор Петрашко, колишня заступниця глави ОПУ Юлія Ковалів та ексглава ЄБРР Сума Чакрабарті.