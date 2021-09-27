Зеленский расширил Национальный инвестсовет

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 сентября, подписал указ, которым изменил состав Национального инвестиционного совета - в него попали 7 человек, а вышли четверо.

Источник: указ №488/2021

Детали: Согласно указу, в совет вошли:

Геннадий Газин - председатель совета директоров "VEON Limited" (Королевство Нидерланды);

Иренеуш Дерек - главный представитель Польской государственной нефтегазовой компании "PGNiG S.A." в Украине (Республика Польша)

Александр Кубраков - министр инфраструктуры

Алексей Любченко - первый вице-премьер-министр - министр экономики

Одиль Рено-Бассо - президент Европейского банка реконструкции и развития;

Юлия Свириденко - заместитель руководителя Офиса президента, заместитель секретаря Совета

Тереза ​​Червинская - вице-президент Европейского инвестиционного банка.

Этим же указом из совета вышли экс-министры инфраструктуры Владислав Криклий и экономики Игорь Петрашко, бывшая заместитель главы ОПУ Юлия Ковалив и экс-глава ЕБРР Сума Чакрабарти.