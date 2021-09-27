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Зеленский расширил Национальный инвестсовет

Понедельник, 27 сентября 2021, 22:26
Зеленский расширил Национальный инвестсовет

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 сентября, подписал указ, которым изменил состав Национального инвестиционного совета - в него попали 7 человек, а вышли четверо.

Источник: указ №488/2021

Детали: Согласно указу, в совет вошли:

  • Геннадий Газин - председатель совета директоров "VEON Limited" (Королевство Нидерланды);
  • Иренеуш Дерек - главный представитель Польской государственной нефтегазовой компании "PGNiG S.A." в Украине (Республика Польша)
  • Александр Кубраков - министр инфраструктуры
  • Алексей Любченко - первый вице-премьер-министр - министр экономики
  • Одиль Рено-Бассо - президент Европейского банка реконструкции и развития;
  • Юлия Свириденко - заместитель руководителя Офиса президента, заместитель секретаря Совета
  • Тереза ​​Червинская - вице-президент Европейского инвестиционного банка.

Этим же указом из совета вышли экс-министры инфраструктуры Владислав Криклий и экономики Игорь Петрашко, бывшая заместитель главы ОПУ Юлия Ковалив и экс-глава ЕБРР Сума Чакрабарти.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийуказыинвестиции
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