Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Німеччині вперше за 70 років до Бундестагу пройшла партія данської меншини

Понеділок, 27 вересня 2021, 22:50

Партія данської меншини "Союз виборців Південного Шлезвіга" (СВПШ) вперше за майже 70 років знову провела свого кандидата в німецький Бундестаг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Партія, яка також представляє інтереси фризів, на виборах у неділю, 26 вересня, боролася за місце в німецькому парламенті вперше за 60 років.

Як партія національної меншини СВПШ позбавлена необхідності подолання 5-процентного бар'єра, їй лише досить набрати стільки голосів, щоб забезпечити собі одне місце. Голосувати за СВПШ можна було тільки в федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн.

Представляти СВПШ в німецькому Бундестазі буде кандидат з Фленсбурга - представник данської національної меншини Штефан Зайдлер. Зайдлер зазначив, що СВПШ може стати незалежним голосом для меншин і для Шлезвіг-Гольштейна.

У Шлезвіг-Гольштейн СВПШ вже багато десятиліть представлена ​​в ландтазі і на комунальному рівні. З 2012 по 2017 року цю партія також брала участь в роботі земельного уряду.

Партія "Союз виборців Південного Шлезвіга" була заснована в 1948 році за розпорядженням британських військових властей, щоб представляти політичні інтереси данської меншини. З самого початку до неї приєдналися фризи. У 1949 році Херман Клаузен став першим і єдиним депутатом бундестагу від СВПШ. У 1961 році партія вирішила більше не брати участі у виборах в німецький парламент.

Як повідомлялось, у Бундестаг також пройшли перші в історії жінки-трансгендери. Дві кандидатки від "Зелених" увійдуть до парламенту за списком своєї партії.

Читайте детальніше: Німецькі несподіванки: чим завершилися головні вибори року

Теми: Німеччинавибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Блінкен: Росія блокувала нараду ОБСЄ у Варшаві

"Шериф" українця Вернидуба сенсаційно обіграв мадридський "Реал" у Лізі чемпіонів

Разумков підпише закон про олігархів. У Зеленського є два варіанти

Новини 28 вересня: Угорщина і "Газпром", компенсації прокурорам

відеоПритула підтвердив наміри створити власну партію

фото, відеоСиловики зупинили "розпродаж" арсеналу військової частини у Миколаєві

Усі новини...
Німеччина
Підрахунок голосів у Німеччині підтверджує поразку блоку Меркель
На виборах у Німеччині перемогли соціал-демократи
Кулеба прогнозує, що коаліція в Німеччині буде сприятливою для України
Останні новини
08:00
Головні новини вівторка і ночі: Угорщина і "Газпром", компенсації прокурорам
07:38
Окупанти на Донбасі за минулу добу 8 разів зривали "тишу"
07:18
Блінкен: Росія блокувала нараду ОБСЄ у Варшаві
06:43
У США і Росії найвища у світі добова смертність від COVID
06:24
Лава вулкану на Канарах досягла океану. Попереджають про викиди токсичних газів
05:45
У понад 35 тисяч доз ковід-вакцин закінчується термін придатності – МОЗ
04:46
Україна стурбована можливим розміщенням у Криму установок зі збагачення урану
03:46
КНДР заявила про запуск гіперзвукової ракети
02:48
На нафтопереробному заводі в Білорусі виникла пожежа
01:56
Інноваційні ліки від коронавірусу "мають доїхати до кожної області" – МОЗ
Усі новини...