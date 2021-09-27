У Німеччині вперше за 70 років до Бундестагу пройшла партія данської меншини

Партія данської меншини "Союз виборців Південного Шлезвіга" (СВПШ) вперше за майже 70 років знову провела свого кандидата в німецький Бундестаг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Партія, яка також представляє інтереси фризів, на виборах у неділю, 26 вересня, боролася за місце в німецькому парламенті вперше за 60 років.

Як партія національної меншини СВПШ позбавлена необхідності подолання 5-процентного бар'єра, їй лише досить набрати стільки голосів, щоб забезпечити собі одне місце. Голосувати за СВПШ можна було тільки в федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн.

Представляти СВПШ в німецькому Бундестазі буде кандидат з Фленсбурга - представник данської національної меншини Штефан Зайдлер. Зайдлер зазначив, що СВПШ може стати незалежним голосом для меншин і для Шлезвіг-Гольштейна.

У Шлезвіг-Гольштейн СВПШ вже багато десятиліть представлена ​​в ландтазі і на комунальному рівні. З 2012 по 2017 року цю партія також брала участь в роботі земельного уряду.

Партія "Союз виборців Південного Шлезвіга" була заснована в 1948 році за розпорядженням британських військових властей, щоб представляти політичні інтереси данської меншини. З самого початку до неї приєдналися фризи. У 1949 році Херман Клаузен став першим і єдиним депутатом бундестагу від СВПШ. У 1961 році партія вирішила більше не брати участі у виборах в німецький парламент.

Як повідомлялось, у Бундестаг також пройшли перші в історії жінки-трансгендери. Дві кандидатки від "Зелених" увійдуть до парламенту за списком своєї партії.

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