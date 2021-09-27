Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Німеччині вперше за 70 років до Бундестагу пройшла партія данської меншини

Понеділок, 27 вересня 2021, 22:50

Партія данської меншини "Союз виборців Південного Шлезвіга" (СВПШ) вперше за майже 70 років знову провела свого кандидата в німецький Бундестаг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Партія, яка також представляє інтереси фризів, на виборах у неділю, 26 вересня, боролася за місце в німецькому парламенті вперше за 60 років.

Як партія національної меншини СВПШ позбавлена необхідності подолання 5-процентного бар'єра, їй лише досить набрати стільки голосів, щоб забезпечити собі одне місце. Голосувати за СВПШ можна було тільки в федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн.

Представляти СВПШ в німецькому Бундестазі буде кандидат з Фленсбурга - представник данської національної меншини Штефан Зайдлер. Зайдлер зазначив, що СВПШ може стати незалежним голосом для меншин і для Шлезвіг-Гольштейна.

У Шлезвіг-Гольштейн СВПШ вже багато десятиліть представлена ​​в ландтазі і на комунальному рівні. З 2012 по 2017 року цю партія також брала участь в роботі земельного уряду.

Партія "Союз виборців Південного Шлезвіга" була заснована в 1948 році за розпорядженням британських військових властей, щоб представляти політичні інтереси данської меншини. З самого початку до неї приєдналися фризи. У 1949 році Херман Клаузен став першим і єдиним депутатом бундестагу від СВПШ. У 1961 році партія вирішила більше не брати участі у виборах в німецький парламент.

Як повідомлялось, у Бундестаг також пройшли перші в історії жінки-трансгендери. Дві кандидатки від "Зелених" увійдуть до парламенту за списком своєї партії.

Читайте детальніше: Німецькі несподіванки: чим завершилися головні вибори року

Теми: Німеччинавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Німеччина
Новий посол Німеччини починає роботу в Києві
Розслідування МКС є важливим кроком до справедливості для українських дітей – глава МЗС Німеччини
Німеччина за 5 років поставить Україні зброї на 17 млрд євро - Шольц
Останні новини
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: