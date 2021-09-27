В Германии впервые за 70 лет в Бундестаг прошла партия датского меньшинства

Партия датской меньшинства "Союз избирателей Южного Шлезвига" (СИЮШ) впервые за почти 70 лет снова провела своего кандидата в немецкий Бундестаг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Партия, которая также представляет интересы фризов, на выборах в воскресенье, 26 сентября, боролась за место в немецком парламенте впервые за 60 лет.

Как партия национального меньшинства СИЮШ лишена необходимости преодоления 5-процентного барьера, ей всего достаточно набрать столько голосов, чтобы обеспечить себе одно место. Голосовать за СИЮШ можно было только в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Представлять СИЮШ в немецком Бундестаге будет кандидат из Фленсбурга - представитель датской национального меньшинства Штефан Зайдлер. Зайдлер отметил, что СИЮШ может стать независимым голосом для меньшинств и для Шлезвиг-Гольштейна.

В Шлезвиг-Гольштейн СИЮШ уже много десятилетий представлена ​​в ландтаге и на коммунальном уровне. С 2012 по 2017 года это партия также принимала участие в работе земельного правительства.

Партия "Союз избирателей Южного Шлезвига" была основана в 1948 году по распоряжению британских военных властей, чтобы представлять политические интересы датского меньшинства. С самого начала к ней присоединились фризы. В 1949 году Херман Клаузен стал первым и единственным депутатом бундестага от СИЮШ. В 1961 году партия решила больше не участвовать в выборах в немецкий парламент.