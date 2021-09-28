Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КНДР випустила снаряд в Японське море

Вівторок, 28 вересня 2021, 02:12
КНДР випустила снаряд в Японське море

Північна Корея випустила принаймні один невпізнаний снаряд в Японське море.

Джерело: Yonhap News Agency з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS)

Деталі: Як зазначається, жодні інші  подробиці наразі не відомі, зокрема чи було це балістичною ракетою, скільки загалом снарядів було випущено, де відбувся запуск і наскільки далеко.

Якщо буде підтверджено, що снаряд є балістичною ракетою, це стане третім таким пуском в цьому році.

Північній Кореї заборонено будь-яку діяльність з балістичними ракетами відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН, хоча Пхеньян заявив, що вона спрямована на посилення самооборони від загроз, що виходять від Південної Кореї і Штатів.

Нагадаємо: Північна Корея 15 вересня здійснила запуск двох балістичних ракет в Японське море.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північна Корея
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Північна Корея
КНДР випустила дві ракети малої дальності
РФ відновила експорт нафти до Північної Кореї після дворічної перерви – ООН
Кім Чен Ин прагне зміцнення стратегічної співпраці з Росією
Останні новини
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: