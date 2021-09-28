КНДР випустила снаряд в Японське море
Північна Корея випустила принаймні один невпізнаний снаряд в Японське море.
Джерело: Yonhap News Agency з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS)
Деталі: Як зазначається, жодні інші подробиці наразі не відомі, зокрема чи було це балістичною ракетою, скільки загалом снарядів було випущено, де відбувся запуск і наскільки далеко.
Якщо буде підтверджено, що снаряд є балістичною ракетою, це стане третім таким пуском в цьому році.
Північній Кореї заборонено будь-яку діяльність з балістичними ракетами відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН, хоча Пхеньян заявив, що вона спрямована на посилення самооборони від загроз, що виходять від Південної Кореї і Штатів.
Нагадаємо: Північна Корея 15 вересня здійснила запуск двох балістичних ракет в Японське море.