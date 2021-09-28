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КНДР випустила снаряд в Японське море

Вівторок, 28 вересня 2021, 02:12

Північна Корея випустила принаймні один невпізнаний снаряд в Японське море.

Джерело: Yonhap News Agency з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS)

Деталі: Як зазначається, жодні інші  подробиці наразі не відомі, зокрема чи було це балістичною ракетою, скільки загалом снарядів було випущено, де відбувся запуск і наскільки далеко.

Якщо буде підтверджено, що снаряд є балістичною ракетою, це стане третім таким пуском в цьому році.

Північній Кореї заборонена будь-яку діяльність з балістичними ракетами відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН, хоча Пхеньян заявив, що вона спрямована на посилення самооборони від загроз, що виходять від Південної Кореї і Штатів.

Нагадаємо: Північна Корея 15 вересня здійснила запуск двох балістичних ракет в Японське море.



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