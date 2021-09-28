КНДР выпустила снаряд в Японское море

Северная Корея выпустила по крайней мере один неопознанный снаряд в Японское море.

Источник: Yonhap News Agency со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS)

Детали: Как отмечается, никакие другие подробности пока не известны, в частности было ли это баллистической ракетой, сколько всего снарядов было выпущено, где состоялся запуск и насколько далеко.

Если будет подтверждено, что снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим таким пуском в этом году.

Северной Корее запрещена любая деятельность с баллистическими ракетами в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, хотя Пхеньян заявил, что она направлена ​​на усиление самообороны от угроз, исходящих от Южной Кореи и Штатов.

Напомним: Северная Корея 15 сентября осуществила запуск двух баллистических ракет в Японское море.