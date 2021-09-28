Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

“Паливна” криза в Британії: військових перевели в режим очікування

Вівторок, 28 вересня 2021, 03:19
“Паливна” криза в Британії: військових перевели в режим очікування

У Британії переводять військових в режим очікування в рамках подолання "паливної" кризи.

Джерело: британський уряд, Reuters

Деталі: Водії танкерів британської армії будуть приведені в стан готовності для розгортання у разі необхідності для доставки палива туди, де воно найбільше необхідно, і забезпечення високих запасів палива.

Як повідомляється, військові водії тепер будуть проходити спеціальну підготовку перед розгортанням, що дозволить їм безперешкодно працювати з промисловістю і впоратися з тиском в ланцюжку поставок.

Передісторія:

  • Кілька днів поспіль на АЗС спостерігаються великі черги і панічне скуповування пального. Проблема виникла через нестачу водіїв, які б доставляли пальне з великих терміналів. 
  • Асоціація роздрібних торговців бензином (PRA), яка представляє більшість бензозаправних станцій у Британії, підрахувала, що від 50 до 90 відсотків з них порожні. 90% заправних станцій, які вона представляє, або близько 5500, заявили про те, що у них повністю закінчилося паливо. 
  • Деякі АЗС повідомили про 500-відсоткове збільшення попиту.
  • В уряді кажуть, що немає ніяких проблем з паливом, питання тільки в тому, щоб доставити його на заправки.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Велика Британія
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Останні новини
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: